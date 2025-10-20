ЗАРЕЖДАНЕ...
|След намесата на омбудсмана ЕС призна капитанските сертификати на български речни капитани
Проблемът беше породен от техническа несъвместимост на QR кода, издаван в българските удостоверения за професионална квалификация, който можеше да бъде разчитан единствено от националните органи. Това поставяше нашите капитани в невъзможност да докажат своята правоспособност за плаване по вътрешните водни пътища на Европейския съюз и затрудняваше упражняването на техния труд.
След постъпила жалба, омбудсманът отправи препоръка до министъра на транспорта и съобщенията за извършване на проверка и становище относно предприетите мерки за защита на правата на българските речни капитани и признаването на техните сертификати от европейските контролни органи.
В резултат на препоръката на омбудсмана, Изпълнителна агенция "Морска администрация“ извърши външна проверка на всички видове идентификация на свидетелствата – по QR код, CID и име на притежателя. Агенцията потвърди, че техническите проблеми по междурегистровия обмен между българската и европейската система са напълно отстранени. Към момента всички морски лица, посочени в жалбата, вече са видими в базата данни на Европейския съюз.
След намесата на омбудсмана, капитанските сертификати на българските речни капитани вече се разпознават автоматично при проверки в целия ЕС, което гарантира признаването на тяхната професионална квалификация.
Българските капитани изпратиха писмо на благодарност до омбудсмана, в което заявяват:
"Преди няколко месеца, благодарение на вашата помощ, нашите капитански сертификати бяха признати от европейските власти. Вие бяхте в основата на това QR кодът да бъде разпознаваем за европейската база данни. Искрено ви благодарим за всичко, което направихте за нас.“
(И.П. и още 15 капитани по вътрешните водни пътища на Европа.)
