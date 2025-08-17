ЗАРЕЖДАНЕ...
|След малко повече от месец България има своя 146-ти тото милионер
Този късметлия е осмият милионер от началото на годината в игрите на Спорт Тото и Държавна лотария. Фишът е пуснат в Бургас, като участникът е играл с абонамент за два тиража 65 и 66. Той е заложил на класическия подход с шест числа във всяка от четирите области на фиша, с общ залог от 12.40 лева, а печалбата със сигурност ще я помни цял живот. През септември 2018 година за последно фиш от Бургас донесе най-желаната печалба от 6/49 в размер на над 7 милиона лева.
Очаква се новият милионер скоро да се свърже с Българския спортен тотализатор, за да получи своята печалба. Остава въпросът дали ще сподели как е избрал печелившите числа, което със сигурност ще предизвика любопитство. С всеки следващ тираж джакпотите продължават да растат, а надеждите на хиляди българи се подхранват от реални истории като тази. Възможно е следващият тото милионер да бъдете именно вие. Напомняме, че за следващия тираж джакпотът в играта 6/49 стартира от 2 000 000 лева и за тегленето в четвъртък се очаква да надмине 2 150 000 лева.
Българският спортен тотализатор отново доказва, че може редовно да осигурява мечтани печалби със седем и дори осем цифрени суми. Като единствен държавен хазартен оператор в България, той изпълнява своята мисия да подпомага развитието на българския спорт и културата.
