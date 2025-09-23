Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
След две посещения при папата тяхната сватба става възможна
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:13Коментари (0)101
©
Преди 48 години цар Симеон II и царица Маргарита присъстваха на честванията по случай 25-ата годишнина от възкачването на кралица Елизабет II на британския престол.

Среща, която не забравяме

Юбилейните чествания, известни още като Silver Jubilee, събират на едно място редица държавни глави, кралски особи и високопоставени гости от целия свят. Сред тях са и българският цар Симеон II и царица Маргарита. На снимките, публикувани наскоро в официалния профил на @bulgariaroyalfamily, се вижда елегантната царица Маргарита, носеща българската тиара "Кьохерт“, както и цар Симеон II в официален фрак с почетни ордени.

 

Присъствието на българската царска двойка на толкова значимо събитие е показателно за близките отношения между европейските кралски династии. Днес, близо половин век по-късно, архивните кадри предизвикват интерес и любопитство, тъй като напомнят за богатото минало на българската царска фамилия и връзките ѝ с другите монархически дворове в Европа.

Любовната история на цар Симеон ІІ и царица Маргарита

Тяхната история започва преди постъпването на Симеон във Военната академия в САЩ. Още тогава Маргарита му прави силно впечатление, но съдбата ги разделя. Години по-късно обща позната – Надежда – споменава на Симеон, че Маргарита ще гостува на приятелка в Америка. Той успява да научи адреса ѝ и ѝ изпраща покана за традиционния бал на академията. За съжаление, поканата идва в момент, когато Маргарита вече е на път за Япония, и срещата им така и не се състои.

Съдбата обаче има други планове – двамата се срещат отново в Мадрид, година по-късно, през лятото. Връзката им бързо се задълбочава и вземат решение да се оженят. Но плановете им се сблъскват с религиозни пречки: тя е католичка, той – православен. Католическата църква поставя условие – децата от брака задължително да бъдат възпитани в католическата вяра, с писмено потвърждение от страна на Симеон.

Това изискване поставя бъдещия монарх в деликатна ситуация – такова обещание би било в разрез с Търновската конституция. За да намери изход, Симеон се обръща към водещ адвокат, специалист по брачно право, който открива интересен прецедент от 1938 г. в Япония. Там местен епископ поема отговорността за венчавката между католичка и местен управител – шинтоист – без да настоява за религиозни ангажименти.

 

За да преодолее окончателно възникналите пречки, Симеон II предприема две посещения във Ватикана. Там е приет лично от папа Йоан XXIII – известен още като "Българския папа“, заради десетилетието, което е прекарал като църковен представител в България. Светият отец не крие своите симпатии към царското семейство, което допринася за благоприятно развитие на ситуацията, пише ladyzone.

Още по темата: общо новини по темата: 745
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
предишна страница [ 1/125 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
13:54 / 21.09.2025
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
08:59 / 21.09.2025
Актуални теми
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Световна черна хроника
Княгиня Калина катастрофира пияна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: