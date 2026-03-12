ЗАРЕЖДАНЕ...
След два неуспешни опита: Искането на ДПС за Съвета за мир бе разпределено и гласувано в отбранителна комисия
©
След като лидерът на "ДПС - Ново начало", Делян Пеевски, внесе проект на решение за задължаване на Министерския съвет да подготви проект за закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Борда за мир, днес беше свикана извънредна външна комисия за разглеждането му. Тя обаче пропадна заради липса на кворум. Последва и втори опит за свикване на заседание за разглеждането на ратификацията - отново неуспешен.
Припомняме, че по-рано днес няколко политически сили обявиха, че ще бойкотират заседанието.
С разпореждане от председателят на Народното събрание Рая Назарян обаче законопроектът на ''ДПС - Ново начало'' от външна комисия бе разпределен към Комисията по конституционни и правни въпрос и към Комисията по отбрана.
Председателят на отбранителната комисия и депутат от ГЕРБ Христо Гаджев свика извънредно заседание на комисията по отбрана, която събра кворум и предложението гласувано и одобрено - предложението беше прието с гласовете на ГЕРБ- СДС, ''ДПС - Ново начало'' и ИТН.
Още по темата
/
БСП ще саботира ратификацията на споразумението за присъединяване на България в борда на Тръмп
13:51
Пеевски поиска от Желязков информация относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир
26.01
Още от категорията
/
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
19:15
Андрей Гюров: За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори
18:41
Икономист: Директните компенсации за домакинствата заради по-скъпите горива, могат да доведат до допълнително повишаване на цените
18:37
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
18:20
Сметната палата: От близо 15 хил. лица на публични длъжности, само 304 са подали декларации за имущество и интереси
16:56
Бойко Борисов: За разлика от служебния премиер, аз не бих казал, че "всичко е точно" с горивaта и цените им
16:22
Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета
15:34
Министър Адемов от Благоевград: Имаме сигнали за опити за контролиран вот. Ще проявим нулева толерантност, ако имаме доказателства за такъв тип практики
15:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.