Народните представили ще гласува по проекторешението за недоверие към кабинета "Желязков" утре (четвъртък) в 13:30 ч. Това обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян след края на дебатите по вота, които продължиха около четири часа, предаде репортер на "Фокус". 

Вотът бе внесен от "Продължаваме Промяната- Демократична България" на тема "провал в икономическата политика" след редица многохилядни протести в цялата страна с искане за оставката на правителството. Първоначално шествията бяха срещу предложения проектобюджет на страната за 2026 година. 

Това е шестият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", а според правилника за работа на Народното събрание гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.

"Фокус" припомняме, че кабинетът "Желязков" за последно оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември правителството премина през петия вот, като получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, "ДПС Ново начало", БСП и ИТН.

Част от мотивите на вота: 

"Икономиката в държавата с главно "Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси. Икономиката в държавата на Пеевски, каквато осигурява настоящото правителство, ще последва съдбата на всички икономически оператори, до които Пеевски се е докосвал – фалит, провал и катастрофа". 

Също така в мотивите се посочва, че настоящият вот на недоверие обективира недоволството на българските граждани спрямо водената икономическа политика на правителството на Росен Желязков и недвусмислено изразено по площадите на цялата страна от десетки хиляди граждани. 

Дебатите продължиха над 4 часа като бяха белязани от скандали, взаимни обвинения и поставяне на картонени макети на отсъстващ депутат.

Дебатите 

От ПП-ДБ поискаха незабавна оставка на правителството. Депутатът Явор Божанков заяви в пленарна зала, че "този вот на недоверие е повод правителството да подаде оставка навреме". Божанков каза още, че правителството се е създало въз основа на емпатия и умора от непрестанните предсрочни избори.

А през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че за оставки може да се говори след 1 януари, тъй като "остават 20 метра до финала – 1 януари да влезе еврото".

Според председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев хората в България не искат това правителство и манипулират хората с новия бюджет. 

"Знаете ли какво се вдига през 2027 г.? – Данъците и осигуровките, които българските граждани и фирми плащат", каза той. 

Отговорът на финансовият министър Теменужка Петкова не закъсня. Министърът на финансите Теменужка Петкова заявява, че за 11 месеца правителството е стабилизирало публичните финанси, приело е бюджета за 2025 г. и е изпълнило ключовата цел – подготовка за членството на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. Тя подчертава, че е поправен проваленият План за възстановяване и устойчивост, като страната ще получи близо 4 млрд. лв. по второ и трето плащане. Петкова критикува ПП–ДБ за оставени финансови проблеми и отбелязва, че правителството е започнало работа "от минус"

Министърът обяснява структурата на държавния дълг за 2026 г., като уверява, че всички разходи са необходими и произтичат от приети закони и предходни бюджети. Тя подчертава, че разходите не са натрупани от сегашния кабинет, а са резултат от увеличения през 2022–2025 г., и призовава за обективност в оценките на финансовото състояние на страната.

От своя страна Манол Пейков от ПП–ДБ разкритикува отсъствието на лидера на "ДПС Ново" начало по време на дебатите, въпреки че е организирал контрапротести в защита на правителството, като предложи да бъде осигурено "холограмно присъствие", което доведе до това Елисавета Белобрадова да постави негов макет на мястото му в залата.

Първи на трибуната по дебатите се качи депутатът Цончо Ганев от "Възраждане“, който настоя правителството да подаде оставка още днес и изрази несъгласието си с влизането на страната в еврозоната.

Ахмед Вранчев от АПС заяви, че българските общини са били поставени под натиск и репресии.

"Вие съгласни ли сте да живеете в такава държава? Защото началникът на КПК откара всички кметове да се снимат под герба", посочи той.