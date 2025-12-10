ЗАРЕЖДАНЕ...
След близо 4 часа бурни дебати: Парламентът насрочи гласуването на вота на недоверие
©
Вотът бе внесен от "Продължаваме Промяната- Демократична България" на тема "провал в икономическата политика" след редица многохилядни протести в цялата страна с искане за оставката на правителството. Първоначално шествията бяха срещу предложения проектобюджет на страната за 2026 година.
Това е шестият вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", а според правилника за работа на Народното събрание гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.
"Фокус" припомняме, че кабинетът "Желязков" за последно оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември правителството премина през петия вот, като получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, "ДПС Ново начало", БСП и ИТН.
Част от мотивите на вота:
"Икономиката в държавата с главно "Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси. Икономиката в държавата на Пеевски, каквато осигурява настоящото правителство, ще последва съдбата на всички икономически оператори, до които Пеевски се е докосвал – фалит, провал и катастрофа".
Също така в мотивите се посочва, че настоящият вот на недоверие обективира недоволството на българските граждани спрямо водената икономическа политика на правителството на Росен Желязков и недвусмислено изразено по площадите на цялата страна от десетки хиляди граждани.
Дебатите продължиха над 4 часа като бяха белязани от скандали, взаимни обвинения и поставяне на картонени макети на отсъстващ депутат.
Дебатите
От ПП-ДБ поискаха незабавна оставка на правителството. Депутатът Явор Божанков заяви в пленарна зала, че "този вот на недоверие е повод правителството да подаде оставка навреме". Божанков каза още, че правителството се е създало въз основа на емпатия и умора от непрестанните предсрочни избори.
А през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че за оставки може да се говори след 1 януари, тъй като "остават 20 метра до финала – 1 януари да влезе еврото".
Според председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев хората в България не искат това правителство и манипулират хората с новия бюджет.
"Знаете ли какво се вдига през 2027 г.? – Данъците и осигуровките, които българските граждани и фирми плащат", каза той.
Отговорът на финансовият министър Теменужка Петкова не закъсня. Министърът на финансите Теменужка Петкова заявява, че за 11 месеца правителството е стабилизирало публичните финанси, приело е бюджета за 2025 г. и е изпълнило ключовата цел – подготовка за членството на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. Тя подчертава, че е поправен проваленият План за възстановяване и устойчивост, като страната ще получи близо 4 млрд. лв. по второ и трето плащане. Петкова критикува ПП–ДБ за оставени финансови проблеми и отбелязва, че правителството е започнало работа "от минус"
Министърът обяснява структурата на държавния дълг за 2026 г., като уверява, че всички разходи са необходими и произтичат от приети закони и предходни бюджети. Тя подчертава, че разходите не са натрупани от сегашния кабинет, а са резултат от увеличения през 2022–2025 г., и призовава за обективност в оценките на финансовото състояние на страната.
От своя страна Манол Пейков от ПП–ДБ разкритикува отсъствието на лидера на "ДПС Ново" начало по време на дебатите, въпреки че е организирал контрапротести в защита на правителството, като предложи да бъде осигурено "холограмно присъствие", което доведе до това Елисавета Белобрадова да постави негов макет на мястото му в залата.
Първи на трибуната по дебатите се качи депутатът Цончо Ганев от "Възраждане“, който настоя правителството да подаде оставка още днес и изрази несъгласието си с влизането на страната в еврозоната.
Ахмед Вранчев от АПС заяви, че българските общини са били поставени под натиск и репресии.
"Вие съгласни ли сте да живеете в такава държава? Защото началникът на КПК откара всички кметове да се снимат под герба", посочи той.
Още по темата
/
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а много комсомолци безплатно придобиха активи по време на приватизацията
10:27
Още от категорията
/
Променя се утвърденият максимален размер на ангажиментите за разходи по бюджета на МВР за 2025 година
15:57
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
15:11
Илияна Йотова: Поправките в Наказателния кодекс и Закона за защита от домашно насилие очевидно не променят статистиката
14:25
Д-р Брънзалов: Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото
09:12
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е двигател на националната енергийна сигурност
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.