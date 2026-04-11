Нов удар на Министерството на вътрешните работи срещу купения вот. Снощи в село Баня, Благоевградска област бе задържан общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия, предава Blagoevgrad24.

При операцията са открити над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил, използван за логистичното разпределение на средствата към крайните получатели.

Акцията в Търговище

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев тази сутрин съобщи за нов удар на полицията - този път в Търговище. Акцията е предприета след подаден сигнал за организирано купуване на гласове. Служители на МВР са реагирали незабавно, като е образувано досъдебно производство. В хода на операцията са задържани двама мъже.

При извършен обиск на заподозрените са открити близо 12 000 евро, укрити в пояс около тялото на единия от тях. Полицията е намерила и списъци с имена, за които се предполага, че са свързани със схемата.

"Независимо от опитите на купувачите на гласове да измислят нови методи за извършване на престъпленията си, те няма да успеят да подведат органите на МВР", заяви Кандев.

Разследването по случая продължава.