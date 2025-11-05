Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
След Пловдив влаковете за морето ще минават със 160 км/ч през новия 744-метров тунел
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:44Коментари (0)86
©
виж галерията
Завърши прокопаването на тунела край Чирпан – ключово съоръжение по железопътната линия Пловдив–Бургас, съобщиха от НКЖИ:

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Любен Нанов и ръководството на ДП "Национална компания железопътна инфраструктура“ направиха инспекция на строителните дейности в железопътен участък Оризово – Михайлово, част от проекта "Рехабилитация на железопътната линията Пловдив – Бургас, Фаза 2, Етап II“.

В рамките на посещението им акцент бе тунел "Чирпан“– съоръжение с дължина 744 метра, чието прокопаване вече е напълно завършено, като предстоят довършителни строително-монтажни дейности до постигане на пълната му готовност.

Тунелът "Чирпан“ е едно от най-важните и сложни съоръжения по трасето. Той осигурява директна връзка, която заобикаля гара Чирпан и изнася транзитното движение извън града. Тунелът играе ролята на 5-ти коловоз на гарата и неговото предназначение е да осигури по-голяма пропускливост и по-интензивен, високоскоростен трафик. Така се дава възможност за транзитно преминаване на пътнически и товарни влакове със скорост 160 км/ч.

Зам.-министърът на транспорта и съобщенията Любен Нанов изтъкна голямото значение на модернизацията на железопътната линия Пловдив – Бургас и поздрави всички участници в проекта.

"Изразявам искрена благодарност към екипите на НКЖИ, на строителите, проектантите и надзорните органи, които работиха при сложни геоложки условия, с постоянство и отдаденост.“ – заяви зам.-министър Нанов и подчерта значимостта на тунел "Чирпан“за намаляване на времепътуването до Бургас.

По време на инспекцията бяха посетени и други ключови обекти по трасето – пътни надлези и железопътни съоръжения в междугарието Оризово–Чирпан, както и гара Оризово, която предстои да бъде въведена в експлоатация до края на годината.

"Старата линия в участъка е еднопътна с пет междинни гари, след завършването на проекта отсечката ще е двупътна, а гарите ще са три: Оризово, Чирпан и Михайлово. Скоростта ще е 160 км/ч, без пресичания на едно ниво с автомобилни пътища. Към настоящия момент са въведени в експлоатация 23,5 км нов железен път и предстои въвеждането на още 9,5 км“ – заяви по време на инспекцията генералният директор на НКЖИ инж. Александър Вецков и добави, че тунел "Чирпан“ е прокопан с денонощен режим на работа, едновременно от двата портала.

При довършителните работи ще бъдат спазени всички изисквания за безопасност както при изграждането му, така и при неговата експлоатация.

С реализацията на модернизацията на жп линията Пловдив - Бургас България прави решителна крачка към модерна, бърза и екологична железопътна мрежа, отговаряща напълно на европейските стандарти. Новите съоръжения не само ще свързват по-бързо и по-сигурно столицата с Южна България и Черноморието, но ще утвърдят страната ни като важен транспортен коридор в региона. Това е инвестиция в мобилността на бъдещето и в устойчивото развитие на страната.

Дейностите по договора включват проектиране и строителство, а негов Изпълнител е ДЗЗД "Евро жп инфраструктура“, включващо фирмите "Инфраструктурно строителство“ АД и "Марко Обра публика“ АД.

Обект "Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“ е част от проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2,“ който се осъществява в два етапа със съфинансиране от Кохезионния фонд чрез Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. и програма "Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Още по темата: общо новини по темата: 4
13.01.2025 »
28.09.2022 »
20.12.2021 »
11.04.2018 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
12:12 / 03.11.2025
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
08:43 / 03.11.2025
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
16:23 / 03.11.2025
Актуални теми
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Рехабилитацията на жп линията Пловдив - Бургас
Бюджет 2026
Природни стихии
Руски дронове над европейското въздушно пространство
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: