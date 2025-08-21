Новини
След 01.01.2026 г. и влизането на еврото: Край на РИНГС, ще плащаме в две валути само в брой
Автор: Вилислава Ветренска 08:13Коментари (0)94
С въвеждането на еврото като национална валута от 1 януари 2026 г. платежната система за брутен сетълмент в реално време в левове (РИНГС) ще престане да функционира. Плащанията, изпълнявани дотогава през РИНГС, ще започнат да се изпълняват като плащания в евро в консолидираната платформа за ТАРГЕТ услуги. Това обясняват от БНБ. 

Клиентските плащания в левове, извършвани сега през платежната система, оперирана от "БОРИКА“ АД, включително бюджетните плащания, ще мигрират към Единната зона за плащания в евро (СЕПА), които ще се изпълняват съгласно техническите и бизнес изисквания, определени в приложимите европейски актове.

Платежната система БОРИКА ще премине към обработка на инициирани чрез платежни карти платежни операции в евро, чрез присъединяване към консолидирана платформа за ТАРГЕТ услуги.

От 1 януари 2026 г. за период от един месец левът и еврото ще са законни платежни средства на територията на страната (период на двойно обращение на лева и евро). Това означава, че през този един месец гражданите ще могат да извършват в двете валути само плащания в брой (в наличност).

През периода на двойно обращение 1–31 януари 2026 г. всички безналични преводи в национална валута ще се изпълняват съгласно приложимите в еврозоната бизнес и технически изисквания за плащания в евро, уточняват от банката.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
