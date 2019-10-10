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Слави започна да маха хора от новата си партия
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:14 / 10.10.2019Коментари (3)5
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Слави Трифонов вече започна да изключва хора от новата си партия "Няма такава държава". Преди дни в сайта на партията бяха оповестени всички координатори по градове. Към днешна дата в списъка вече има и промени. Сред заменките е и човекът за контакти във Варна Александър Тодоров, днес вече той е заменен с Емил Ефтимов.

Припомняме, че за председател на ПП “Няма такава държава" бе избран Слави Трифонов. В Изпълнителния съвет са - Тошко Йорданов (заместник-председател), Ивайло Вълчев (заместник-председател), Виктория Василева ( главен секретар), Драгомир Петров, Александър Вълчев и Филип Станев.

В арбитражно-контролната комисия бяха избрани - Иво Георгиев Атанасов, Андрей Николаев Михайлов, Александър Викторов Рашев, Румен Тодоров Попов, Пламен Иванов Данаилов, Филип Петров Попов, Пламен Николаев Николов.

Ето лидерите по градове:

Област Благоевград – Илко Стоянов

Област Бургас – Тодор Георгиев Иванов

Област Варна – Александър Благовестов Тодоров заменен с Емил Ефтимов

Област Велико Търново – Момчил Иванов

Област Видин – Росица Любенова Кирова

Област Враца – Георги Станчев Георгиев

Област Габрово – Иван Шишков

Област Добрич – Дилян Господинов Господинов заменен с Мария Рогова

Област Кюстендил – Огнян Иванов

Област Пазарджик – Руди Синапов заменен с Тинко Василев

Област Плевен – Иван Мариянов Иванов

Пловдив-град – Николина Деспотова-Кузева, Димитър Миланов, Манол Манолов

Област Русе – Светлин Костов Стоянов

Област Стара Загора – Тихомир Гочев Тенев

Област Смолян – Асен Кехайов

Област Хасково – Денислав Димитров

Област София – Любомир Илиев

София 23 МИР – Димитър Стойчев

София 25 МИР – Росен Димов









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На тия чалгари им спряха "субсидиите" от БТВ и сега им се иска да минат на държавна субсидия - колко ли съжаляват за референдума с 1 лв. субсидия на глас ... Никой не може да те прекара така, както сам можеш ...
+3
 
 
е*а*си гнусарите! Тъпото е че има доста тъп,алкохолизиран или просто яко комплексиран народ,който ще гласува за тези убит*аци. "Патриотарщината е последното убежище на негодника." С.Джонсън!
0
 
 
само това ли ..... а останалите корумпирани кога ааааа :)
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