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|Ñëàâè: Âëàñòòà àáñîëþòíî ñå å ñàìîçàáðàâèëà, à ìåäèèòå ñà ñå ïðåâúðíàëè â ñëóãè
Ðàçáðàõ, ÷å â íåäåëÿ ÁÒÂ ñà ðåàëèçèðàëè ïðåäàâàíå, â êîåòî äåöà çàäàâàò âúïðîñè íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè.
È âåäíàãà ìè õðóìíàõà îùå èäåè çà ïîäîáíè ïðåäàâàíèÿ: Æåíè ïëåòàò âåíöè îò öâåòÿ è ãè ñëàãàò íà ãëàâàòà íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè, ìúæå âàðÿò ðàêèÿ è â çíàê íà óâàæåíèå êúì ãåí. Ìóòàô÷èéñêè ÿ êðúùàâàò "Ãåíåðàëñêà ðàêèÿ“.
Èëè ãåí. Ìóòàô÷èéñêè èçëèçà çà ðàáîòà, ïàëè ñè êîëàòà, íî âúîäóøåâåíà ãðóïà õîðà ãî âàäè îò êîëàòà è ãî íîñè íà ðúöå äî ðàáîòà.
Ìîãà è îùå: Ñòóäåíòè îò Õóäîæåñòâåíàòà àêàäåìèÿ êàíäèäàòñòâàò çà "Ãèíåñ“, êàòî ðèñóâàò ïîðòðåò íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè â ðàçìåð êèëîìåòúð íà êèëîìåòúð.
È òóê èìàì âúïðîñ: Êîé äðóã âèæäà, ÷å â òàçè ñèòóàöèÿ âëàñòòà àáñîëþòíî ñå å ñàìîçàáðàâèëà è ãîëÿìà ÷àñò îò ìåäèèòå ñà ñå ïðåâúðíàëè â ñëóãè?
P.s. Ìåæäó äðóãîòî, äîêàòî íà áðèôèíãèòå ìèñèðêèòå ïèòàò "äàëè òàìÿíúò âëèÿå ïî íÿêàêúâ íà÷èí íà êîðîíàâèðóñà“, òî åäíî äåòå ïîä 10 ãîäèíè å çàäàëî ñëåäíèÿ âúïðîñ íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè: "Çàùî òîëêîâà ñëóøàòå Áîéêî Áîðèñîâ – òðÿáâà òîé äà âè ñëóøà?!“
Âèæäàòå êàêâî ïèòà ìèñèðêàòà, èìàùà ñå çà æóðíàëèñò è êàêâî ïèòà åäíî õëàïå. Íÿìà êàê äà îòñúäèì â ïîëçà íà ìèñèðêàòà, íàëè?
Ìèñëÿ, ÷å äåòñêèòå âúïðîñè îçíàìåíóâàò òîòàëíèÿ êðàõ íà áúëãàðñêàòà ìèñèðñêà æóðíàëèñòèêà.
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