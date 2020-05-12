Ñëàâè: Âëàñòòà àáñîëþòíî ñå å ñàìîçàáðàâèëà, à ìåäèèòå ñà ñå ïðåâúðíàëè â ñëóãè

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 22:49 / 12.05.2020Êîìåíòàðè (15)23
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Ñëàâè Òðèôîíîâ ñ ïîðåäåí êîìåíòàð êúì âëàñòòà è ìåðêèòå ñðåùó êîðîíàâèðóñà.

Ðàçáðàõ, ÷å â íåäåëÿ ÁÒÂ ñà ðåàëèçèðàëè ïðåäàâàíå, â êîåòî äåöà çàäàâàò âúïðîñè íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè.

È âåäíàãà ìè õðóìíàõà îùå èäåè çà ïîäîáíè ïðåäàâàíèÿ: Æåíè ïëåòàò âåíöè îò öâåòÿ è ãè ñëàãàò íà ãëàâàòà íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè, ìúæå âàðÿò ðàêèÿ è â çíàê íà óâàæåíèå êúì ãåí. Ìóòàô÷èéñêè ÿ êðúùàâàò "Ãåíåðàëñêà ðàêèÿ“.

Èëè ãåí. Ìóòàô÷èéñêè èçëèçà çà ðàáîòà, ïàëè ñè êîëàòà, íî âúîäóøåâåíà ãðóïà õîðà ãî âàäè îò êîëàòà è ãî íîñè íà ðúöå äî ðàáîòà.

Ìîãà è îùå: Ñòóäåíòè îò Õóäîæåñòâåíàòà àêàäåìèÿ êàíäèäàòñòâàò çà "Ãèíåñ“, êàòî ðèñóâàò ïîðòðåò íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè â ðàçìåð êèëîìåòúð íà êèëîìåòúð.

È òóê èìàì âúïðîñ: Êîé äðóã âèæäà, ÷å â òàçè ñèòóàöèÿ âëàñòòà àáñîëþòíî ñå å ñàìîçàáðàâèëà è ãîëÿìà ÷àñò îò ìåäèèòå ñà ñå ïðåâúðíàëè â ñëóãè?

P.s. Ìåæäó äðóãîòî, äîêàòî íà áðèôèíãèòå ìèñèðêèòå ïèòàò "äàëè òàìÿíúò âëèÿå ïî íÿêàêúâ íà÷èí íà êîðîíàâèðóñà“, òî åäíî äåòå ïîä 10 ãîäèíè å çàäàëî ñëåäíèÿ âúïðîñ íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè: "Çàùî òîëêîâà ñëóøàòå Áîéêî Áîðèñîâ – òðÿáâà òîé äà âè ñëóøà?!“

Âèæäàòå êàêâî ïèòà ìèñèðêàòà, èìàùà ñå çà æóðíàëèñò è êàêâî ïèòà åäíî õëàïå. Íÿìà êàê äà îòñúäèì â ïîëçà íà ìèñèðêàòà, íàëè?

Ìèñëÿ, ÷å äåòñêèòå âúïðîñè îçíàìåíóâàò òîòàëíèÿ êðàõ íà áúëãàðñêàòà ìèñèðñêà æóðíàëèñòèêà.




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