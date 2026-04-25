Дупутатът от от "Прогресивна България" и водач на листата в Силистра Слави Василев предрече:

"Това ще бъде първото успешно управление от над 20 години насам, което България ще има. Първо заради фигурата на министър-председателя. Уверявам ви, че Румен Радев в много по-подготвен, отколкото беше Симеон Сакскобургготски когато дойде", каза Василев пред БНТ Слави Василев.

"От Бойко Борисов, който 2009 г. като дойде демонстрира известна неспособност да обхване всичките процеси в държавата отвъд материалния интерес. България ще има един компетентен министър-председател, който познава добре всички досиета, всички наболели проблеми и един екип, който ще се настани в Министерския съвет, който ще последва тази компетентност и тази експертиза. Предстоят добри времена", добави той.

"Това да стана депутат е логична последователност на усилията ми да подкрепям Румен Радев. Аз съм го правил от убеждения, защото знам, че той е човек, който би могъл да промени много неща в България. И предстои да ги видим. Аз благодаря на президента, че ми гласува доверие. Благодаря на силистренци, които ми дадоха гласа си, рекорден резултат постигнахме там. Сега предстои период, в който запретваме ръкави и започваме да работим", каза Василев.

"Предстои един парламентарен ден, в който много бързо подозирам ПГ на "Прогресивна България" ще вземе решение и по отношение на председателя на групата, и относно председателя на Народното събрание, и по отношение на това да приемем стария правилник да продължи да действа, за да си дадем време един месец да създадем нов правилник за действие на Народното събрание. И това ще бъде активен парламентарен ден, в който ще трябва институцията да заработи много бързо. И след това следва процедурата за връчването на мандатите. Аз доколкото знам това ще стане по-следващата седмица. Не смятам, че ще бавим мандата", каза Слави Василев.

Той отказа да отговори дали кабинетът е готов.

"Познавайки президента, той вложи много усилия, всички вложихме много труд да стигне до тук, нямаме никаква причина да бавим, каквото и да е било. При все, че българският народ ни даде възможност да съставим бързо кабинет, за да може много бързо да заработи най-накрая българско правителство", посочи Василев.

"Аз, познавайки Румен Радев, подозирам, че ще бъда по-скоро полезен в Народното събрание", така той отговори на въпрос дали ще бъде министър. Не било уговаряно да оглавява министерство.

"Най-хубавото в това, което направиха българите на 19 април, е че персонифицираха отговорността. Носи я Румен Радев. Той е лицето, което ознаменува желанието за промяна, силата и юмрукът, който трябва да удари по масата. Нашата е абсолютно лидерска партия", каза Василев.

"Разбрах онзи ден, че февруари се източват "Държавна консолидационна компания" и цялата печалба на военните заводи - ВМЗ - Сопот, Авионамс и други, в размер на 120 млн. евро, отиват в "Монтажи". И там един човек, прокурист на Бойко Борисов и Делян Пеевски, моментално тези пари изплуват, изтичат. "Монтажи" е това предприятие, което се занимава с язовирите. Казвам този един пример, за да покажа на хората, че ние първо много добре знаем какво става. Второ - знаем какво да направим оттук насетне, за да не се случват подобни кражби. И за да може да тръгне България по нов път", заяви той.

"Готови сме да споделяме властта. Имах разговори с Радев относно комисиите в Народното събрание например. И там има известна нагласа да се помисли по какъв начин да покажем, че има възможност за споделяне на тази власт. Разбира се, ако опозицията се държи конструктивно. За мандата за съдебна реформа, се изискват разговори с останали политически формации. Бързам да кажа, че там не са ГЕРБ и "Новото начало", посочи Василев.