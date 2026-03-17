''Има такъв народ'' регистрира листите си за изборите на 19 април. Лидерът на партията Слави Трифонов е водач в 15 и 25 МИР. 

Водачите на листите на ИТН в някои избирателни райони:

МИР 01 Благоевград - Драгомир Петров

МИР 02 Бургас - Александър Рашев

МИР 03 Варна - Тошко Йорданов

МИР 04 Велико Търново - Петър Дилов

МИР 05 Видин - Милен Милчев

МИР 06 Враца - Иван Клисурски

МИР 07 Габрово - Снежанка Траянска

МИР 08 Добрич - Станислава Стефанова  

МИР 09 Кърджали - Танер Тюркоглу

МИР 10 Кюстендил - Снежанка Траянска

МИР 11 Ловеч - Иван  Клисурски

МИР 12 Монтана - Ашот Казарян

МИР 13 Пазарджик - Димитър Гърдев

МИР 14 Перник - Петя Димитрова

МИР 15 Плевен - Станислав Трифонов

МИР 16 Пловдив-град - Станислав Балабанов

МИР 17 Пловдив-област - Тошко Йорданов

МИР 18 Разград - Мартин Капралов

МИР 19 Русе - Петър Дилов

МИР 20 Силистра - Венко Начев

МИР 21 Сливен - Цветан Предов

МИР 22 Смолян - Андрей Кадишев

МИР 23 София-град - Павела Митова

МИР 24 София-град - адв. Александър Рашев

МИР 25 София-град - Слави Трифонов

МИР 26 София-област - Венцислав Асенов

МИР 27 Стара Загора - Павела Митова

МИР 28 Търговище - Гергана Крекманова

МИР 29 Хасково - Станислав Балабанов

МИР 30 Шумен - Ивайло Костадинов

МИР 31 Ямбол - Ашот Казарян