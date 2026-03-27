Слави Трифонов публикува пост, в който критикува решение на президента Илияна Йотова за назначението на Андрей Гюров като министър-председател. Поводът за неговите думи в становището на генералния адвокат на Съда на ЕС Николас Емилиу по повод казуса с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на БНБ.
Ето как Слави Трифонов се обърна към президента Йотова и поиска нейната оставка:
Госпожо Президент, ще ви цитирам информацията, която излезе днес като световна новина:
"Законът за Българската народна банка (БНБ) не противоречи на правото на ЕС по отношение на изискванията към членовете на националните банки, както и във връзка с основанията за тяхното освобождаване. Това се посочва в становището на генералния адвокат на Съда на ЕС Николас Емилиу по повод казуса с отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на БНБ, предаде "Лекс“. Това означава, че решението на Управителния съвет на БНБ от 16 юли 2024 г. да отстрани Гюров е правомерно.“ Край на цитата.
От тази информация става ясно, че Гюров не е подуправител на БНБ, от което пък става ясно, че не може да присъства в така наречената "домова книга“ за евентуални служебни министър-председатели, което, от своя страна, госпожо Президент, означава, че Гюров не може да е министър-председател, защото това нарушава основния закон на българската държава - българската Конституция.
Не е като да не Ви предупреждавахме, нали, госпожо Йотова. Но вие не слушате. Не слушате нито закона, нито морала, нито собствената си съвест. И защо, бе, госпожо Йотова? За да може ППДБ да си има правителство по време на изборите и най-после да си направи избори с "тяхно МВР“? Защо им направихте тази услуга, явно нарушавайки закона? Значи, в държавата България президентът и министър-председателят нарушават закона и правят каквото си искат! Че какво остава тогава за обикновените граждани? Ако следват примера на собствения си президент и министър-председател, те спокойно могат да нарушават всички закони.
Е, наистина няма такава държава!
Госпожо Президент, веднага трябва да постъпите законосъобразно, да се обърнете към основния закон на българската държава - българската Конституция и моментално да направите всичко необходимо, за да поправите грешката си.
Ако вие изчакате да се произнесе Европейският съд, а той явно ще се произнесе така, както е в становището на генералния адвокат на Съда на ЕС Николас Емилиу, целият кабинет ще е незаконен, всички негови решения ще са незаконни и вие ще сте тази, която ще стои в основата на незаконните избори в България.
И ако всичко това се случи, вие, госпожо Йотова, ще бъдете грешката!
Грешката като президент и би следвало веднага да се оттеглите.
Слави Трифонов
ЗАРЕЖДАНЕ...
филипопол
преди 55 мин.
Политически труп си Трифонов. Спри да коментираш и съветстваш, показвай са само 7/8
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.