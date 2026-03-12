ЗАРЕЖДАНЕ...
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
Преди малко този човек даде брифинг. На този брифинг той каза следното: "Дарил съм 251 000 лева за НПО-то на Ивайло Калушев и пак бих ги дал“. Тези думи са на кмета на София Васил Терзиев. Празен човек. Само да ви припомня, че след трагедията в Петрохан кметът Терзиев побърза да напише, че Калушев и компания всъщност са едни "добри момчета“. Малко по-късно си призна, че е дарил в личната сметка на един от сектантите 70-80 хиляди евро. После стана ясно, че той е излъгал и всъщност е захранил сметката на един от самоубилите се, защото това не е дарение, а захранване на лична сметка с 251 000 лева. Тоест - той е излъгал. И лъжата блесна, след като прокуратурата свали банковата тайна по този криминален случай.
Просто кметът Терзиев е лъжец и не му пука. И истината е, че кметът Терзиев има съпричастност към въпросните сектанти и педофили и няма грам съпричастност към жертвите на Калушев и към откраднатите детски животи.
И от днешното му изявление става ясно, че той е горд от себе си.
Ето затова ви казвам - първо, че кметът Терзиев е лъжец, второ, че е празен човек. Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София. Щото ти, като кмет, можеш да му искаш оставката, ама като човек към него можеш да изпитваш само съжаление.
ФОКУС припомня, че по-рано столичният кмет определи скандала около него с дарените средства за групата от Петрохан като "убийство на критичното мислене“.
ФОКУС припомня още и, че вчера стана ясно, че за последните 3-4 години, по свидетелски показния, са дарени близо 300 000 лева, като най-голямо дарение е в размер на 251 000 лева, които са преведени по личната сметка на Ивайло Иванов.
