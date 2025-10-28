Новини
Слави Трифонов: Старо мое интервю се излъчва от фалшив профил. Обявява се парична - това е измама! 
Автор: Илиана Пенова 22:12
©
В момента тече интервю, което съм дал преди много време.

Интервюто се излъчва от фалшив профил. Това е измама! Това съобщава в своя Фейсбук профил Слави Трифонов.

По думите му става ясно, че се говори и за парична награда.

"Обявява се парична награда - това също е измама! За съжаление, интернет е място на много измамници, лъжци, тролове и какви ли не още отрепки.

Много моля - бъдете бдителни и не бъдете лековерни!", призовава той и допълва: 

Това, което четете в момента, е единственият ми официален профил. Уважавам всеки последовател и съм загрижен за всеки един от вас!






