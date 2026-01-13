Слави Трифонов коментира вандалството над българското посолство в столицата на Република Северна Македония. По думите му омразата на съседите ни е от години и го е видял лично. "Насила хубост не става. Ще гледате Европейския съюз през крив макарон", заключи той в публикация във Фейсбук.
Ето какво пише още той:
"Не знам дали знаете, но някакъв човек в Северна Македония се е приближил до входната стъклена врата на българската дипломатическа мисия в Скопие, счупил стъклото и си тръгнал. Има го заснет на охранителните камери. Може би ще си кажете: какво пък толкоз - едно стъкло. Е, да де, ама въпросът не е в счупеното стъкло, а в отношението. Обикновено искаш да счупиш стъклото на този, дето не го харесваш, или пък направо си го мразиш.
Преди много години съм бил в Скопие и никога няма да забравя как се стъписах, когато видях пред българското посолство, на отсрещната стена, огромен надпис с големи черни букви: "БУГАРИ МРЕТЕ". Оттогава досега нищо не се е променило. Много приказки са изприказвани, много опити са направени, и то основно от България, но подобряване на отношението на македонците към нас няма - и това е. "БУГАРИ МРЕТЕ" си стои и македонците не щат да го изтрият.
Ами добре. Като не искате - добре. Мъдрият български народ има подходяща поговорка: "На сила хубост не става". Тогава, щом не щете, вие ще си стоите в Северна Македония, ще гледате глупавите, гнусни черни надписи, ще чупите от време на време по някое стъкло, ще мечтаете скришом да имате български паспорти, ще идвате по възможност на море в Слънчев бряг, ще пращате децата си да учат в България и ще гледате Европейския съюз през крив макарон. Щото, обективно погледнато, вие точно това заслужавате.
Пропуснах да кажа, че през това време аз ще продължавам с огромен кеф да пея български народни песни от Пиринския край", пише още Трифонов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.