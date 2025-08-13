Слави Трифонов: Нямам думи!

© Лидерът на ИТН Слави Трифонов изрази огромната си гордост от впечатляващия успех на българския волейбол. Трифонов честити на женския национален отбор до 21 години победата над САЩ с 3:0 гейма.



Той припомни също така, че волейболните ни национали до 19 г. наскоро победиха националния отбор на САЩ на световното първенство в Ташкент.



Ето цялата публикация:



"След като мъжкият национален отбор по волейбол до 19 години победи с 3:2 гейма отбора на Съединените американски щати на световното първенство, днес, на Световното първенство в Индонезия, женският ни национален отбор до 21 години разби американския национален отбор с 3:0 гейма.



Всичко това е изумително! Нямам думи, с които да опиша каква гордост представляват тези български младежи, защото те – независимо от обстоятелствата и лишенията – по един изключително достоен начин продължават да представят себе си и родината ни. Те, заедно с техните треньори, безапелационно заслужават нашите адмирации и уважение.



Респект и ви благодаря!"