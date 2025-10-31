ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Слави Трифонов: Няма да продължавам да давам възможност на въпросните твари, да изкарват пари благодарение на мен
"Фокус" публикува целия текст без редакторска намеса:
Е, с него наистина сме израснали с Бах, Хайдн, Моцарт и Бетовен, но явно в душата си оставаме едни селяндури. И затова сътворихме това, което сега ще чуете. Кръстих го "Жълтите павета“.
P.S. Откакто имам "Фейсбук“, съм получил 602 000 коментара под моите постове. Една голяма част от тях са ваши и, независимо дали са положителни или отрицателни, аз искам да ви благодаря, защото те са ми давали ясни насоки за това, което правя или ще направя. Но една немалка част от тези коментари са на тролове, аватари и всякакви други подобни твари. И, обективно погледнато, аз давам възможност на хора с нисък морал да изкарват пари благодарение на гнусотиите, които пишат под моите постове.
Навремето така беше с жълтите вестници. Аз заведох 18 дела, спечелих ги всичките, а всички пари, които получих, дарих на деца в неравностойно положение. Сега не мога да направя това, защото всички тези тролове и аватари умело са скрити в сървъри в най-различни държави по света. Затова искам още веднъж най-искрено да благодаря на всички хора, които са си правили труда да коментират моите постове - независимо дали са се изказвали положително или отрицателно. Но няма да продължавам да давам възможност на въпросните твари да изкарват пари благодарение на мен. Затова за известно време ще спра коментарите под моите постове.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: