Слави Трифонов: Госпожо президент, много ще се срамувате
Така Слави Трифонов отправи критика към Илияна Йотова, като обвини държавния глава в мълчание по казуса около назначаването на Андрей Гюров за министър-председател, чрез публикация в социалните мрежи.
Ето какво още пише той:
Според адвоката на Съда на ЕС Андрей Гюров не е бил подуправител на БНБ, когато сте го назначили за министър-председател, което означава, че той е нелегитимен. И когато Съдът на ЕС излезе със същото решение, защото то така и ще стане, Вие ще сте извършили закононарушение! Ще сте нарушили Конституцията!
И тогава пак ли ще си мълчите, госпожо Президент?! Не, ще Ви кажа тогава какво ще правите. Много ще се срамувате. Е, аз искам да Ви помогна да избегнете този срам, затова Ви говоря тези неща, а Вие се правите, че не ме чувате.
И докато аз Ви говоря, а Вие си мълчите, Гюров се прави на избран министър-председател и започна да обикаля света. Като какъв днес той е в Украйна? И какво договаря в Украйна от наше име?
Гюров се разхожда из света, но не е виновен той - Вие сте виновна! И се прави на министър-председател, но вината е Ваша! Вие го назначихте за такъв. Каквато и глупост да направи утре Гюров, а той ще продължи да твори глупости, в крайна сметка вината ще бъде Ваша.
Така че, единственият Ви ход е да се задействате и да направите най-простото нещо - да спазвате закона!
