Слави Трифонов остана верен на себе си и традиционно използва социалната мрежа, за да изкаже личното си мнение по наболели въпроси, видя Plovdiv24.bg. Днешния пост е продължение на изказването му вчера, в който критикува решението на президента Илияна Йотова да назначи Андрей Гюров за министър-председател.
Госпожо Йотова, госпожо Президент, ни дума, ни вопъл, ни стон. Това Веселин Ханчев все едно за вас го е писал, но това не променя факта, че казусът с нелегитимния министър-председател Гюров продължава да си виси със страшна сила. А, да бе, забравих - вие ще чакате решението на съда на ЕС. Само дето всички знаем какъв ще е резултатът, а във "всички“ включвам и вас, тоест и вие много добре знаете и осъзнавате, че съдът на ЕС в крайна сметка ще реши, че БНБ са били в правото си да махнат Гюров като подуправител на БНБ. Или, иначе казано, по смисъла на българската Конституция Гюров не може да е министър-председател и вие нарушихте закона, като го назначихте за такъв.
И когато това стане, вашите нови приятели от "Дневник“, "Медиапул“, "Клуб Z“, "Свободна Европа“, "OFFNews“ и българските частни национални телевизии просто ще ви гледат сеира, защото отговорността не е тяхна, а ваша.
И какво ще правите тогава, госпожо Президент? Тогава ще бъде късно - сега му е времето да реагирате. Вие трябва веднага да оттеглите Гюров, защото той е нелегитимен министър-председател и да назначите друг. Ще опорочите изборите и ще ги превърнете в незаконни.
Не разбирате ли всичко това, госпожо Президент?
Това, че "Правосъдие за всеки“ и "БОЕЦ“ ги няма навън да протестират, е само в подкрепа на това, което ви казвам - подкрепа на двойния стандарт, който от няколко години е завладял българското публично пространство.
Не вярвайте на двойния стандарт, госпожо Президент - той е заблуда, а във вашия случай е самозаблуда.
Вярвайте на закона, на морала, на логиката.
