|Слави Трифонов: 99% от журналистите, заедно с Бойко Борисов, въобще не са го чели този закон!
Това написа председателят на "Има Такъв Народ" Слави Трифонов във Facebook.
"Между другото, от думата законопроект става ясно, че това е проект, а не закон. За да стане закон, са нужни поредица от процедури - и най-вече да бъде гласуван в Народното събрание. Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели", написа той и отправи критика към лидера на ГЕРБ:
"Най-малко пък Бойко Борисов. Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот. Но това е друга тема".
Председателят на ИТН допълни, че във въпросния проектозакон не е ставало дума за каквато и да е ревизия на свободата на словото.
"Просто е абсурдно "Има такъв народ“ да иска подобно нещо. Вътре ставаше въпрос за защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента".
"Всъщност пиша всичко това, защото хората, които направиха този проектозакон, заслужават уважение. Дали някой ще си направи труда да го прочете, въпреки че днес беше оттеглен, това си е негова работа. Аз ще ви цитирам думите на един велик човек, който вече не е сред нас, но аз имах честта да познавам и да общувам с него - Рангел Вълчанов. Светла му памет! Та, той ми казваше: "Никой не може да бъде свободен, ако не иска да бъде освободен!“ И беше прав", завърши поста си председателят на ИТН.
