|Слави Ангелов: Иво Илиев съобщил, че убийството на Мартин Божанов-Нотариуса, е предовратило неговия арест
"Шокиращо беше тази липса на реакция. И аз си го обяснявам по два начина. Когато ти не реагираш на такова ужасно нещо, което се случва, има няколко варианта. Ти това или го смяташ за нещо нормално, или може би го смяташ дори за нещо правилно. Защото нека да не забравяме, че този прокурор беше съобщил преди доста време, че само убийството на Мартин Божанов-Нотариуса, е предовратило негов арест и следствени действия, свързани с тази мрежа за търговия на влияние, натиск върху магистрати в съдебната система и рекет“, коментира разследващият журналист.
"Ние сме свидетели на това как първо от самото дело за убийството на Нотариуса абсолютно нищо не излезе по него. И в това разследване, което трябваше да се осъществи за тази група, също абсолютно нищо не излезе“, допълни той.
"Тези случаи за мен бяха потулени и е очевидно, че този прокурор представлява някаква заплаха. Този прокурор не е удобен. Само така си обяснявам липсата на реакции“, посочи Ангелов.
"Той е неудобен за тази схема, за това статукво, което продължава и в момента и е свързано с най-високи нива в прокуратурата“, отбеляза разследващият журналист.
След случая с намушканото в мол момче, което почина, Слави Ангелов коментира:
“Проблемите с ромите в последните десетилетия винаги са замитани удобно под килима. Никога не са решавани. Освен когато има избори. Това, което се прави, е да им се подхвърлят някакви помощи, които всъщност задълбочават проблема“.
Ангелов сподели история с роми – "с обратен знак“, която му се е случила в последния месец. Журналистът обърна внимание какъв строителен бум в момента се случва в нашата страна и колко е трудно да си намериш добър майстор.
"Вече, когато добрият майстор дойде при тебе, той те шокира с някакви цени, защото всичко е поскъпнало ужасяващо“, отбеляза той.
По думите му плочкаджиите вземат по 15-20 000 лева, за да ти направят банята, а всичко друго е сива икономика.
"На това нещо не се плащат никакви данъци. На мен ми казват, че такива хора в момента са част от хората, които изкупуват всички тези апартаменти, които се строят в кооперации и които стоят празни“, отбеляза пред bTV Слави Ангелов.
"На ме ми случи обратното нещо. Налага ми се да започна някакъв ремонт извън София, тежък. И идват да работят за мен едни бригади от Самоков, които са ромски бригади, и които си имат отговорни. Всичко на тези хора при мен се плаща по банков път. Аз не знам дали ти познаваш някой, защото аз не познавам, който да плаща по банков път. И освен че се плаща по банков път, аз съм с много различни проекти, което ме принуждава да срещам с много хора. Примерно миналата седмица моите разочарования от българи, които са ме забавили с някакви срокове - не са изпълнили някакви задачи, както трябва, са много повече, отколкото тези роми. Така че с тези роми - важно е да им дадеш на тях, да ги квалифицираш“, посочи журналистът.
Според него е важно да им се даде възможност на тези хора да работят.
