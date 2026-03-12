Деница Сачева в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
''Ще бъде изготвен подзаконов нормативен документ, с който да се определи обхвата на хората, които ще получават тази помощ - това ще бъдат многодетни семейства, самотни родители, хора с увреждания, деца, като пенсионерите остават на първа линия'', обясни още Сачева.
''Празникът трябва да бъде за всички. Смятаме, че държавническият отговор е не да продължаваме да говорим кой колко ще даде на пенсионерите, а кой трябва да получава тази помощ и как да направим така, че с нашите общи пари да вършим смислени неща, даващи възможност на държавата да върви напред'', коментира още Сачева.
Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, се посочва в законопроекта.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.