ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Сладкото излиза солено тази есен
Килограм круши варира между 3 и 5 лева, например. Варира цената и на прасковите, като на места се продават и на 7 лева. Традиционно скъпи всяка есен са малините и горските боровинки – около и над 20 лева.
Една от причините за по-скъпите плодове във Врачанско е, че тази пролет дръвчетата измръзнаха. Дюлите изчезнаха от щандовете. Въпреки това домакините не се отказват да правят сладко дори и с купени плодове.
Есента навлиза с пълна сила, и вали, и температурите падат, но на пазара винаги е оживено. Хората бързат да докупят, каквото им е необходимо, правят лютеници, туршия, някои от плодовете са доста скъпи, като малините и боровинките например, цената им стига до 15-20 лева, има и праскови, и сливи - последните за сезона, качеството им не е много добро, но пък стават и за компот.
Колко харчим за сладко и от какво правим тази есен?
Мездра може да се похвали с един от най-евтините пазари в Северозапада. Ябълките, сливите и последните праскови са на цена от 2.50 лева, но хората, свикнали да си набавят всичко от градината, пак недоволстват. Да правят буркани обаче, не се отказват.
"Само едни смокини се родиха тая година, ама от тука има от пазара“, казва пред bTV Венета Христова.
"Тука излиза по-скъпо, защото, като го вземеш, слагаш захар, буркани затваряш, капачки, а там го вземеш готово“, смята Александър Маринов.
"Десетина буркана малини компот. Виждам цените, но нямаме избор“, обяснява Пепа Готова.
Избор няма и Елма от село Лик, защото всички у дома са фенове на малиновото сладко.
Жената на няколко пъти купува плод от пазара.
"Чакам по-към обяд, че свалят цените, защото сутринта са на 20 лева, към обяд ги намалиха“, казва ни тя.
Малко над два килограма излизат 34 лева.
"Сега ще засолим със захар, ще ги оставим малко да поемат и после ще ги сварим на сладко. На тия две кила и кусур слагаме около килограм и нещо захар, сега плодовете са вкусни и няма нужда от толкова захар“, обяснява тя.
Долива малко вода и изчаква малините да пуснат обилен сок. И не бърка, за да останат цели. След няколко часа ще ги сложи във фурната или ще вари на котлона.
Накрая слагам малко лимонтузу, да не се захароса. Всички обичат сладко от малини, ето от сливи, от смокини, като има палачинки, мекички, слагат сладичко, добре е“, казва още Елма.
Тази година и в нейната градина оцелели само ягодите и смокините.
"Тази година в градината нямаше нищо, защото имаше късно слани, какво се беше задържало, всичко изпада, цвят, едно плодче нямаше, за всичко сме били на пазара и още ходим, че трябва да купя карфиол, моркови“, пояснява още жената.
Според нея спекулата дирижира цените в търговската мрежа.
"Имам обяснение – прекупвачи, прекупвачи и докато стигнат на пазара и в магазина, цените се дигат нагоре. Праскови под 4 лева нямаше, нектарини – 4-50, боровинки – 16 лева, погледнеш и само си заминеш, не пазаруваш нищо“, смята тя.
Купува, не купува, със зимнина се отчита. Вкъщи са любители и на компотите.
Докато малините пускат сок, стопанката Елма ни показва солената си зимнина - буркан с есенен чесън.
"Той става рано и като е в млечна зрялост го почиствам и с копър го правя кисел и зимата за ракийката е добре“, казва тя.
За ракийката става и туршийката със зелени домати. Ако е родила ябълки градината, ги затваря на кубчета за кекс или пък прави ябълков оцет. От въображението ѝ черпи цялата околия, но пък и който я пита за рецепта, не крие.
Веднъж решила да се отклони от изпитаните бабини рецепти и да заложи на по-модерни.
"Правих сладко по фейсбукски, тавата загоря, та едва я измих, а дъртият вика – ти си загори тенджерата, от пъпеш беше“, разказва ни със смях тя.
Затова казва, че експериментите са за младите. След няколко часа тавата с малините отива във фурната. Пекат се на умерена температура три до четири часа.
И да ни е сладко!
Може да е скъпо, но няма цена. И на нас ни обещава по бурканче.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 741
|предишна страница [ 1/124 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Снегът спря тока в множество кюстендилски села
11:03 / 03.10.2025
Разчистени са пътищата към хижите в района на Национален парк "Пирин"
17:04 / 03.10.2025
Истинска зима в планините около Кюстендил
07:56 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: