Скоро тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата

© Страната ни има срок до 7 юни 2026 да въведе директивата на Европейския парламент и Европейския съвет от 10 май 2023 г., за укрепване на прилагането на принципа на равно заплащане на жените и мъжете, равен труд, или труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането.



Става въпрос за нареждането от Брюксел да няма тайна за стойността на заплатата, която получаваме в дадена фирма. Стартовите възнаграждения трябва да бъдат видни от страницата на компанията.



Персоналните заплати ще бъдат огласявани, като това, което следва да бъде въведено в българското законодателство е, че при поискване работещите имат право да знаят критериите, по които е определено тяхното възнаграждение, както и това на работещите на подобна длъжност във фирмата.



Също така работодателят трябва да докаже липса на разлика в заплащането на мъжете и жените.



Друго предимстово на директивата е че работодателите нямат право да питат и да се информират предварително каква е била заплатата на предходната работа, за да могат да решават дали да дават по-ниска, или по-висока такава.



