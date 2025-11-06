ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ски ваканцията с 30% отгоре: Банско позволява на туристите да похарчат приблизително 1/3 от средствата, които биха дали в швейцарски курорти
Въпреки това все още е възможно да се организира ски почивка с ограничен бюджет – стига човек да потърси алтернатива извън традиционните скъпи курорти на Италия и Швейцария. България отдавна се нарежда сред най-достъпните дестинации за ски в Европа, благодарение на изгодните цени на лифт картите и разумните разходи за настаняване. Боровец, например, предлага 58 километра писти, гарантиран сняг през сезона и дневна лифт карта около 52 евро, като има и отстъпки за ранни записвания или презареждащи се карти. Сезонният пропуск за възрастни струва около 1020 евро, а за хора над 75 години – едва 54 евро.
Банско позволява на туристите да похарчат приблизително една трета от средствата, които биха дали в швейцарски курорти. До края на ноември сезонният пропуск там е 869 евро за възрастни и 51 евро за хора над 75 години. Миналата година дневният билет струваше 56 евро. Цените за наем на пълна ски екипировка са около 20 евро на ден, а нощувките започват от 30 евро за частно жилище или 50 евро в четиризвезден хотел. И Боровец, и Банско предлагат и удобни автобусни трансфери от летище София.
Още една достъпна алтернатива са ски курортите в Грузия, които съчетават разумни цени с надеждна снежна покривка. Кавказките планини осигуряват висока надморска височина – от 2000 до над 3000 метра в курортите Гудаури и Тетнулди. Гудаури е най-големият и най-достъпният курорт в страната, само на два часа път от Тбилиси. Дневната лифт карта струва около 25 евро, а сезонната – 200 евро, като тя важи за всички ски зони в Грузия. След карането туристите могат да се насладят на местни ястия като хинкали и хачапури – вкусни, достъпни и автентични.
Андора също остава привлекателна дестинация за ски на разумна цена. Курортите ѝ в Пиренеите, като Пал-Аринсал, предлагат 63 километра писти на цена от около 52 евро на ден. За по-опитните скиори районът Аринсал осигурява по-високи трасета, достигащи над 2500 метра. Сезонният Nord Pass струва 750 евро и включва достъп до Pal Arinsal и Ordino Arcalís, а срещу 970 евро Andorra Pass предоставя възможност за каране и в Grandvalira – най-големия курорт в Пиренеите с 215 километра писти, пише businessnovinite.
