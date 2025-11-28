Бойко Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в парламента заради Бюджет 2026.
"Да дойдат да ме пипат по ушичките, единия по едното и другият другото. Да ме хванат и да видят резултата. Щото съм страхлив, да ме уплашат като ме пипат по ушичките", каза Борисов и се обърна към Асен Василев:
"Какъв е проблемът?", попита лидерът на ГЕРБ.
"Че не сте изтеглили бюджета. Това е проблем", каза Асен Василев.
"Няма да го изтеглим", категоричен бе Борисов.
"Изкара ви Зафиров, надърпа ви ушите", каза Мирчев на Борисов, а той отвърна: "Това е лъжа, ти си един лъжец".
От ПП-ДБ предупредиха Борисов, че в понеделник ще организират нов простест.
"Айде в понеделник да направим един протест, за да покажем на г-н Борисов дали е наш или на АИКБ", закани се Асен Василев.
"Нека да се събират колкото си искат. Аз си имам партия и събота и неделя ще съм там, за ПП-ДБ какво ще правят - е тяхна работа", коментира лаконично Бойко Борисов.
Аре бежи
преди 57 мин.
Малко диалогът е в стил евтина г.ей сцена! "Дръпни ми ушенцето, първо едното, после и другото", "няма да го изтегля", ще стой вътре и т.н.! Цирк и срам!!! Асенка, а?
aahasfer
преди 1 ч. и 12 мин.
безплатен съвет към тролчето - бюджета не е изтеглен,само се променя за ужаЗТ на кокорчо педалов и дебелогъзеца мирчев!
Кьосев
преди 1 ч. и 29 мин.
Делянчо не е разрешил, той му е надърпал ушите!
