Поради паднала скална маса върху релсите е нарушено движението на влаковете в участъка Радомир – Земен, съобщават от БДЖ. В резултат на инцидента са отменени няколко пътнически и бързи влака, като за пътниците е осигурен автобусен превоз.Отменен е крайградският пътнически влак №60219 по направление Перник (19:55) – Кюстендил (21:47). Не се движи и крайградски пътнически влак №60218 по маршрута Кюстендил (15:50) – Радомир (17:25).Отменени са и бързите влакове №6622 (Кюстендил 18:25 – София 21:11) и №6623 (Радомир 18:45 – Кюстендил 20:15), а №60217 (Радомир 16:00 - Кюстендил 17:39) замина от гара Земен с 63 минути закъснение.От БДЖ уверяват, че пътниците от засегнатите влакове ще бъдат превозени с автобуси до крайните им дестинации.По непотвърдена информация, бързият влак от Кюстендил за София е дерайлирал в падналите на пътя скали. Няма данни за пострадали.