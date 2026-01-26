ЗАРЕЖДАНЕ...
Скали на релсите спряха движението на няколко влака в участъка Радомир - Земен
Отменен е крайградският пътнически влак №60219 по направление Перник (19:55) – Кюстендил (21:47). Не се движи и крайградски пътнически влак №60218 по маршрута Кюстендил (15:50) – Радомир (17:25).
Отменени са и бързите влакове №6622 (Кюстендил 18:25 – София 21:11) и №6623 (Радомир 18:45 – Кюстендил 20:15), а №60217 (Радомир 16:00 - Кюстендил 17:39) замина от гара Земен с 63 минути закъснение.
От БДЖ уверяват, че пътниците от засегнатите влакове ще бъдат превозени с автобуси до крайните им дестинации.
По непотвърдена информация, бързият влак от Кюстендил за София е дерайлирал в падналите на пътя скали. Няма данни за пострадали.
