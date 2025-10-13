Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Системите на Агенция "Митници" са напълно готови за въвеждане на еврото
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:03Коментари (0)55
©
Агенция "Митници“ успешно завърши подготовката и адаптацията на всички свои информационни системи, подлежащи на промяна във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална валута в Република България от 1 януари 2026 г.

От 1 октомври 2025 г. в продукционна среда са внедрени нови версии на ключови модули от БАЦИС – СУА, "Искания“, "Възстановяване“ и "Последващ контрол“. В същия ден беше интегриран и модул "Искания по ЗАДС“ (версия 0.0.4), разработен по проект "1.2.2 Реализиране на промени в БАЦИС – модули СУА-Бандероли и Искания“, в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото.

Общо над 20 информационни системи бяха обект на частични или пълни промени в рамките на процеса по подготовка за въвеждане на еврото.

Агенция "Митници“ е сред водещите държавни институции по степен на дигитализация – повече от 95% от всички процеси, които администрира, са напълно електронни. Всички митнически декларации, както и основните митнически и акцизни процеси са изцяло в електронна среда.

За икономическите оператори няма да настъпят промени по отношение на подаването на митнически декларации. Те продължават да се попълват и подават в съответствие с публикуваните на Е-Портала на Агенцията технически спецификации и правила. Текущата информационна система поддържа и всички валути, за които Българската народна банка обявява котировки, включително фиксирания курс на еврото спрямо лева.

Над 47% от декларациите за внос от стоки (по брой и по стойност), както и 24% от броя декларации за износ за общо 55,5% от общата стойност на изнасяните към трети страни стоки, подадени към Агенция "Митници“ през последната година и половина, са в евро, показват данните от митническите информационни системи.

"Данните недвусмислено показват, че еврото вече е активно използвана валута от българския бизнес дори при търговията с трети страни и въвеждането му само ще улесни работата в реалната икономика“, коментира заместник-директорът на Агенция "Митници“ Георги Александров.

С извършените промени Агенция "Митници“ ще осигури безпроблемен преход към еврото и устойчиво функциониране на всички митнически и акцизни процеси.

 

https://customs.bg/wps/portal/age

Още по темата: общо новини по темата: 1593
13.10.2025 »
12.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
предишна страница [ 1/266 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11:17 / 11.10.2025
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
11:36 / 11.10.2025
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
10:47 / 11.10.2025
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
15:48 / 11.10.2025
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
08:24 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:09 / 11.10.2025
Актуални теми
България в еврозоната
51-ото Народно събрание
Катастрофи в Кюстендилско
Конфликт Израел-Газа
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: