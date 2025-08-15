Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Система на МЗ автоматично ще генерира отчетите за ваксинациите
Автор: Лора Димитрова 12:04Коментари (0)74
©
Министерството на здравеопазването въвежда електронна система за разпределяне, заявяване, отпускане и отчитане на ваксини за задължителни и целеви имунизации и реимунизации.

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения, които изпълняват Имунизационния календар. Тя позволява на всеки лекар да заявява ваксини от разстояние, да следи наличности по партиден номер и срок на годност и да получава автоматично обобщени отчети за извършените имунизации.

Въвеждането на електронната система премахва редица досегашни задължения за лекарите, като годишните планове и отчетите на хартиен носител. От 1 септември отпада и воденето на книга за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационни паспорти и лични амбулаторни карти.

Промените в Наредба № 15 за имунизациите в Република България, които са обнародвани в днешния брой на "Държавен вестник“, целят намаляване на административната тежест за общопрактикуващите лекари.

Министерството на здравеопазването е изпратило писмо до Българския лекарски съюз с подробна информация за промените и новите функционалности на електронната система.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
14:49 / 13.08.2025
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
11:41 / 13.08.2025
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
13:13 / 13.08.2025
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
16:33 / 13.08.2025
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
България в еврозоната
Войната в Украйна
Държавата разпродава имоти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: