ЗАРЕЖДАНЕ...
Сиропи за кашлица и таблетки за смучене у нас масово се регистрират като медицински изделия, а не като лекарствени продукти
©
По думите ѝ, при тези продукти се отчита поскъпване с над 20% в сравнение със същия период на миналата година. Причината е в различния регулаторен режим.
За лекарствата без рецепта в България се определя максимална продажна цена, която може да бъде увеличена най-рано една година след регистрацията на продукта и то с процента на инфлацията. При медицинските изделия обаче подобен контрол липсва.
"Има сиропи и таблетки за смучене, които са регистрирани като медицински изделия и при тях процесът вече не е контролируем – производителят сам решава и сам покачва цената“, обясни Грозданова.
Фармацевтът подчерта, че повишението на цените при масово използваните лекарства за настинки и имуностимулатори не е свързано с началото на годината или с превалутирането.
"Още от август месец, когато се установи, че ще влезе еврото, постепенно започнаха да се покачват цените при лекарствата“, посочи тя.
Проблеми се наблюдават и при лекарствата, заплащани от Националната здравноосигурителна каса. По думите на Грозданова, в последните месеци се забелязва продължителен процес на изтегляне на определени по-евтини продукти от пазара. В резултат по-скъпи лекарства стават референтни за заплащане от касата, което води и до по-високо доплащане от страна на пациентите в абсолютна стойност.
Още по темата
/
От СМТ с апел: Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството да не бъде приеман от НС
07:43
Телешкото месо си върви все по-нагоре в цената. Очакванията са за поскъпване и през 2026 година
27.12
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
05.12
Още от категорията
/
Фармацевт: Има повишено търсене на всички продукти, които са свързани с профилактиката и лечението на грипа
20:33
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
09:03
Д-р Милена Миткова, УНГ: Възпалението на средното ухо е едно от сериозните усложнения от грипа
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.