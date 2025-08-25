Сирийци протестират пред сградата на Външно министерство

© Facebook Сирийската общност у нас протестира пред сградата на Външно министерство с искане за по-бързо издаване на визи.



Според организаторите през последните месеци консулствата на България в Турция, Ливан и Йордания дават неоснователни оправдания за отказ, забавят разглеждането на кандидатури с месеци и игнорират съдебни решения, предаде Bulgaria ON AIR.



Протестиращите настояват членовете на семействата им да получат визи по-бързо, като повечето от тях вече имат статут в България, но забавянето засяга техните близки.



"Някои от тях чакат една година, за да получат одобрение и отговор за виза. Искаме поне да забързат процедурата, защото решават бъдещето. Как да оставим децата без родителите? Благодарение на българското правителство ни е осигурен подслон, но сега искаме да се съберем с семействата си, поне докато не се стабилизира държавата ни", каза организаторът на протеста Ихсан Мази.



Основните искания и най-важният приоритет на протестиращите днес са да бъдат събрани отново със семействата си, и при условие че не бъдат чути, те са готови на още протестни действия.