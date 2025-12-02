ЗАРЕЖДАНЕ...
Синът на Атанас Бобоков е задържан, докато пали кофа за боклук на протеста снощи
Открити са 31 хиляди лева в момчето, като то е задържано в момент, когато е блъскал запален контейнер срещу полицаите.
Има данни, че парите са били предвидени за плащане на провокаторите, които палеха контейнери, хвърляха бомбички, бутилки, колчета и други.
Актуални теми
PRO30X
преди 18 мин.
Айде овце - ходете им на протестите на черепа и бобока пак. Полезни идиоти сте, само омразата ви мотивира, иначе не знаете за какво сте там дори!
Чопър
преди 20 мин.
Баща му и чичо му бяха ортаци с Черепа в антиките. А вчера чичо Череп се самоСнимал на протеста. Сигурно няма връзка ама със сигурност троловете ,като Вален и другите ще мълчат ,като пу#ки щото толкова бързо опорки не се правят ;)))))
aahasfer
преди 1 ч. и 13 мин.
Нещо мълчи по тази новина педал кокорчо,който заплашва и зове за бунт!
