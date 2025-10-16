Синоптикът Петър Янков каза кога да очакваме циганското лято и температури над 20 градуса

© Фокус Днес валежите по Черноморието постепенно ще спират, следобед ще отсъстват, но за сметка на това в западните райони, особено в планините, ще превали слабо. Ще има увеличение на облачността и това ще бъде първият предшественик на влошаване на времето. Това каза синоптикът Петър Янков.



Той поясни, че в петък облачността ще се увеличава и уплътнява в западните части от страната.



"Ще започнат валежи, главно следобед, в западните райони, като постепенно през нощта срещу събота валежите ще достигат до северните и източните части от нашата страна. Количествата няма да са толкова големи - в рамките от 5 до 10 литра на квадратен метър. След което в събота, въпреки дъждовното време над цялата страна, преди обед ще превалява в източните части, а следобед - в западните", допълни Янков в ефира на Bulgaria ON AIR.



Ниски температури в София



От думите му стана ясно, че София ще е една от балканските столици с най-ниски температури.



В неделя в София ще има разкъсана облачност, но денят ще бъде по-подходящ за високопланински туризъм, защото в събота по планините ще има по-силен вятър.



"В неделя свършват, ще вали при нашите южни съседи. Всички наши сънародници, които в неделя ще пътуват и се връщат от тях, ще се движат по влажни настилки. А в Западна Европа сънародниците ни ще усетят влиянието на циклон, който идва от Атлантическото крайбрежие. Той носи силни ветрове и валежи. Във вторник и сряда ще достигне Балканите. В събота и неделя в Гърция ще вали", подчерта синоптикът.



Мъгли и валежи следващата седмица



Разкъсването на облачността ще продължи през понеделник и вторник.



"Следващата седмица ни очаква скучно време с есенни мъгли, облаци, които ще се увеличават в следобедните часове. Във вторник започва трайно увеличение на облачността. От сряда до петък у нас се очакват интензивни валежи и отново на изпитание ще бъдат поставени деретата. Трябва да се вземат мерки", апелира Янков.



Мъглите, които ни очакват, ще бъдат краткотрайни, предимно сутрин.



Времето се оправя в края на месеца



"От 26 октомври прогнозата е, че ще започне "циганското лято". Ще има чувствително затопляне, минималните температури до 29 октомври, когато се очаква нова вълна от облаци и валежи, ще са между 4 до 7-8°. А максималните температури в населените места надвишават 20°", добави гостът.



А през уикенда снежната покривка в зимните ни курорти ще се повиши от 3 до 7 см.



"Малко по-голяма е снежната покривка в Стара планина, там над 2000 м ще бъде между 20 и 40 см. Не се очакват проблеми по проходите и пътните настилки", коментира още Петър Янков.



"Авиационните метеоролози не се съобразяват, включително и аз, с аудиторията, пред която говорят. Много често наличието на средно-висока облачност с облачно време за хората е слънчево, обаче за тези, които са във въздуха, тази облачност е много важна", заключи синоптикът.