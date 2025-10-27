Новини
Синоптикът Анастасия Стойчева каза какво ни чака през ноември
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:27Коментари (0)44
© Фокус
Ранните прогнози за ноември са месецът да е с преобладаващо сухо време. През по-голямата част от месеца страната ни ще попада в обсега на антициклони, които ще създават условия за мъгли сутрин в котловините, низините и покрай водоемите. Слънцето ще пробива в часовете следобед. Точно такава се очаква да бъде първата седмица (03-10 ноември). Валежи в периода няма да има. Дневните температури ще са най-често в диапазона 10-20 градуса.

През втората пълна ноемврийска седмица е възможно преминаване на смущение. Ако тази тенденция се запази, между 10 и 15 ноември ще има значителна облачност с есенни дъждове, които високо в планините ще са от сняг. Дневните температури ще останат по-високи от обичайните и в някои от дните ще скачат над 20 градуса.

В дните между 17 и 24 ноември ще е малко по-хладно (10-15 градуса). Отново времето ще е антициклонално – с предпоставки за понижена видимост сутрин и повече слънце следобед. Валежи не се очакват.

 

Краят на ноември също се очертава по-топъл от нормалното за сезона с възможни локални температурни пикове над 20 градуса. През периода не са изключени есенни дъждове.

Синоптикът на НИМХ Анастасия Стойчева в "Интервюто в Новините на NOVA" обяви, че в София за последните 2 дни са паднали 51 литра дъжд.

"Не е малко дъждът, но паднал за толкова часове, не би трябвало да се създаде проблем, ако не бяха непочистените листа. Действително е хубаво да имаме есени дъждове. Те компенсират онази суша, от която толкова се оплаквахме през лятото. И сега се оказва, че не сме много подготвени за валежите", допълни тя.

"Фронтът вече напусна страната и се е изместил над Черно море и Мала Азия. Ако някъде до полунощ все още превали, то ще е съвсем слабо – един-два литра на квадратен метър в югоизточните райони. Нищо притеснително не очакваме“, уточни Стойчева.






