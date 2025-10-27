ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптикът Анастасия Стойчева каза какво ни чака през ноември
През втората пълна ноемврийска седмица е възможно преминаване на смущение. Ако тази тенденция се запази, между 10 и 15 ноември ще има значителна облачност с есенни дъждове, които високо в планините ще са от сняг. Дневните температури ще останат по-високи от обичайните и в някои от дните ще скачат над 20 градуса.
В дните между 17 и 24 ноември ще е малко по-хладно (10-15 градуса). Отново времето ще е антициклонално – с предпоставки за понижена видимост сутрин и повече слънце следобед. Валежи не се очакват.
Краят на ноември също се очертава по-топъл от нормалното за сезона с възможни локални температурни пикове над 20 градуса. През периода не са изключени есенни дъждове.
Синоптикът на НИМХ Анастасия Стойчева в "Интервюто в Новините на NOVA" обяви, че в София за последните 2 дни са паднали 51 литра дъжд.
"Не е малко дъждът, но паднал за толкова часове, не би трябвало да се създаде проблем, ако не бяха непочистените листа. Действително е хубаво да имаме есени дъждове. Те компенсират онази суша, от която толкова се оплаквахме през лятото. И сега се оказва, че не сме много подготвени за валежите", допълни тя.
"Фронтът вече напусна страната и се е изместил над Черно море и Мала Азия. Ако някъде до полунощ все още превали, то ще е съвсем слабо – един-два литра на квадратен метър в югоизточните райони. Нищо притеснително не очакваме“, уточни Стойчева.
