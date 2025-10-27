Синоптик от НИМХ: В сряда сутринта ще имаме температури близки до нула градуса

© БНТ До 5:00 часа тази сутрин количествата на валежите в София са 40 л/кв. метър, в Драгоман - 44 л/кв. метър, в Рила - до 58-60 л/кв. метър. Това са районите с най-много валежи днес и затова оранжевите кодове бяха в сила за тази част от страната - това каза в студиото на БНТ синоптикът Анастасия Кирилова от НИМХ.



През следващото денонощие значителни валежи ще има в Южна България, особено в югоизточните райони и затова днес има оранжев код - в Бургаска, Ямболска, Хасковска и Кърджалийска област.



"Причината е средиземноморски циклон, който се премества на изток. Свързаният с него студен, бавно подвижен атмосферен фронт е причина за тези валежи вчера и днес. Днес следобед от северозапад валежите ще спират. Утре отново слабо ще превали в цялата страна от запад на изток. Температурите постепенно се повишават. В сряда сутринта обаче в низините и котловините ще има температури близки до нула градуса и условия за слана", обясни Кирилова.



Дневните температури ще се повишават и ще са близки до 20 градуса през повечето дни от тази седмица със слънчево време и малка вероятност за слаби валежи ще има в събота.



Според дългосрочната прогноза, през първите три седмици на ноември по-голяма е вероятността за сравнително топло време, т.е. засега изгледите са за топъл ноември.



"По отношение на количествата на валежите се очаква да са под нормата. Вече видяхме, че с две обстановки в началото на октомври минахме три пъти месечните норми. Това не е изключено да се случи и в който и да е от месеците с преминаването на средиземноморски циклони", поясни синоптикът.



След сряда със затоплянето се очаква да има и мъгли в различни райони на страната.