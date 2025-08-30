Новини
Синоптик: Лято и плаж до началото на ноември
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:29

"Очаква ни сух, слънчев и топъл октомври с температури, приятни за почивки на морето, стига хотелите и заведенията да работят и тогава." Това прогнозира пред "България Днес" синоптикът Петър Янков. Специалистът направи важното уточнение, че температурата на морската вода тогава се очаква да бъде от порядъка на 20-22 градуса, което ще бъде по-подходящо за любителите на водните спортове в морето и на по-калените.

Последния августовски ден ще изпратим с понижени температури и валежи в цялата страна - по-интензивни в Дунавска равнина с възможност за градушки и около Северното Черноморие.

"Септември ще започне с рязко затопляне и повече слънчеви часове с температури от 29 до 34 градуса. От 3-4 септември се очакват пак валежи и леко захлаждане. Между 7 и 10 септември ще има повече слънце и температури между 24-29 градуса. Във второто десетдневие ни очакват повече валежи и динамично време. Между 11 и 16 септември се очакват дъждове около 30-40 л на кв. м на определени места", посочи Янков и допълни, че това трябва да облекчи безводието в страната.

Традиционно през септември ще започнат намалените видимости и мъглите, а на 22-ри настъпва астрономическата есен. До 24-ти ще е слънчево с нормални за месеца стойности.

"После следва затопляне от 24 до 30 септември, което не трябва да се бърка със сиромашкото лято - то идва в началото към средата на октомври", добави синоптикът. Дългосрочните прогнози показват, че ноември ще донесе повече валежи и по-хладна есен.






