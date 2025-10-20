Новини
Синоптик: До дни идва "циганско лято"!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:44
©
През седмицата ни очаква т.нар. "циганско лято“ с температури до 27 градуса, но от следващия понеделник идва студен фронт с облаци и валежи. Това заяви пред БНТ метеорологът Анастасия Кирилова и предупреждава, че вече е време за смяна на зимните гуми, заради температури близки до нулата и влажна настилка. По-дългосрочно зимата се очертава сравнително топла, но с неясни валежи.

Анастасия Кирилова направи ретроспекция на изминалите дни и очерта какво ни очаква през следващите седмици.

"Не е изненада, че октомври до момента е по-студен от обичайното. Почти в цялата страна температурите са под нормата“, обясни Кирилова. По думите ѝ дори с предстоящото затопляне няма да се компенсират по-ниските стойности.

Тя открои като отклонение от нормата валежите, които в цялата страна са над нормата.

"В Северна България валежите достигнаха 300% от месечната норма — три пъти повече от обичайното“, уточни синоптикът.

По думите ѝ това е надминало очакванията на всички, но напомни, че не е добре всичко да се извали наведнъж. Според прогнозата не се очакват значителни валежи занапред през месеца.

Тя коментира и вече мразовити утрини и предстоящи температурни амплитуди.

"Тази сутрин температурата в София беше 0 градуса, а на много места в страната имаше слани“, каза Кирилова.

През следващите дни се очакват големи амплитуди – от 0 до 16 градуса, а в края на седмицата дори до 20 градуса.

"При слънчево време амплитудата между минимална и максимална температура може да достигне 15 градуса и повече“, поясни тя.

"Ще има циганско лято, ако можем така да го наречем. Точно тази седмица. Очаква се значително затопляне с южен вятър. През следващите дни постепенно ще се повишават температурите като в събота и неделя температурите ще достигнат 22–27 градуса. Сутришните ще са около 10“, обясни още синоптикът и посочи, че морската вода ще ее около 18–19 градуса.

От понеделник обаче се очаква рязко застудяване

"След неделя ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Ще има облаци и валежи, макар и незначителни. Температурите рязко ще се понижат“, предупреди Кирилова.

След студения фронт се очаква леко затопляне, не се очакват значителни валежи.

По думите ѝ е възможно, при съвпадение на валежи и застудяване, в София да се видят и снежинки в края на месеца.

През следващите дни ще е подходящо време за планински туризъм, каза тя.

По дългосрочните прогнози, показват, че зимата ще бъде по-топла с температури около или над нормата.

"Очакваме по-скоро топла или нормална зима. По отношение на валежите няма яснота – възможни са както по-мокри, така и по-сухи сценарии“, обобщи тя.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
