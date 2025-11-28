Оранжев и жълт код е в сила за утре, 29 ноември. Причината - очаквани обилни валежи от дъжд, а по високите части - и от сняг.През следващото денонощие времето в страната ще остане облачно с валежи от дъжд. На повече места и по-значителни ще са валежите през нощта в Западна България, по високите полета там временно ще се примесват със сняг. Утре значителни валежи ще има в Централна и Източна България. По проходите в западната част на Стара планина, над 1300 метра, дъждът ще преминава в сняг.През деня на много места в западните райони от страната валежите ще спрат. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува студен въздух. През по-голямата част от деня в източните райони вятърът ще остане от изток, вечерта и там ще се ориентира от северозапад. Температурите ще останат почти без дневен ход, от 4°-6° на места в Западна България до 11°-13° в източните и крайните югозападни райони. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 5°.В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.По Черноморието ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен вятър от източната четвърт, привечер ще се ориентира от северозапад и по северното крайбрежие ще се усили. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.