Синдикатите със сериозни резерви относно изпълнението на Бюджет 2025 – как ще ни се отрази

© Синдикалистите от КТ "Подкрепа" направиха подробен анализ на изпълнението на Бюджет 2025.



"Фокус" публикува част от изводите:



При използване на два метода (на база историческо изпълнение на събираемостта и на база приход, като дял от БВП за последните три години към 30 юни на текущата година и към 31 декември) за прогнозиране на очакваното изпълнение на приходите в Държавния бюджет за 2025 година, на база на направените от КТ "Подкрепа“ изчисления, може да се очаква, че приходите ще бъдат между 46,4 млрд. лв. и 51,6 млрд. лв., при заложени в закона 55,2 млрд. лв.



Ефект върху приходната част пряко имат икономическите и политическите процеси и решения.



Следва да се вземат предвид продължаващата рецесия във водещите държави в Европа, изнасянето на индустриални производства извън ЕС, непредсказуемата икономическа политика на САЩ, икономическите решения за закриване или откриване на нови производства, промените в инвестиционните намерения, труднопредсказуемите енергийни цени, спада на индустриалното производство у нас, намаляването на покупателната способност на домакинствата, намаляване на потреблението в количества, евентуално съкращаване на разходи от предприятията, допълнителните разходи на фирмите (статистически около 2% от приходите) за въвеждане на еврото в България, очакванията от повишени рискове за влошаване на икономиката, не на последно място – от предприеманите от Правителството мерки за овладяване на цените на основни стоки и др.



Неизпълнението на приходната част се очаква да е в диапазона от 3,5 млрд. лв. до 8,2 млрд. лв., което представлява от 85% до 94% изпълнение на приходите.



Данъчните приходи, при заложени по закон 48,2 млрд. лв. и се очаква да се изпълнят от 86% до 92%, което е неизпълнение в интервала от 3,8 до 6,6 млрд. лв.



При неданъчните приходи може да се очаква неизпълнение от 0,8 до 1,5 млрд. лв., което е изпълнение на плана в диапазон от 78% до 88%.



Неданъчните приходи по закон са 7 млрд. лв., като се очаква приходите да са между 5,5 и 6,2 млрд. лв.



При неданъчните приходи има прекалено много условности, особено по отношение на доходите и приходите от собственост, предвид възможностите на Правителството да извърши продажби на имущество до края на годината, които пряко влияят върху размера на прихода.



Данък върху добавената стойност /ДДС/



Най-голямото се очаква да е неизпълнението на приходите, свързано с ДДС.



Очакваното изпълнение на ДДС, при заложени 24,8 млрд. лв. ще е в интервала 19,7 – 20,7 млрд. лв., което представлява изпълнение от 79 до 83%, или по-малко приходи в размер от 4,1 до 5,1 млрд. лв.



ДДС е изцяло базиран на потреблението на облагаеми стоки и услуги. В края на 2024 година и до приемането на бюджета в началото на 2025 година редица икономисти предупреждаваха, включително и КТ "Подкрепа“, за надценяване на заложената събираемост на ДДС.



При този прогнозен Брутен вътрешен продукт и останалите параметри от прогнозната макрорамка беше ясно, че ще бъде трудно, даже неизпълнимо достигането на подобен приход.



Корпоративен данък



Очаква се корпоративният данък да се събере, като се вземе предвид авансовото плащане на данък от банките в размер на 500 млн. лв. за 2026 г., през м. юни 2025 година, но това естествено ще доведе до ефекти върху прихода от него през 2026 година.



На фона на продължаващата рецесия във водещите европейски икономики, лошата година за земеделието в България, спадът в индустриалното производство у нас и прогнозите за слаб ръст на икономиките в еврозоната, непредсказуемата икономическа политика на САЩ, цените на енергията и други, е възможно да се допусне и неизпълнение на приходите от корпоративен данък с до 0,2 млрд. лв.



Не трябва да се пропускат и допълнителните разходи за предприятията при въвеждане на еврото, което статистически води до около 2% допълнителни разходи, съответно до намаляване на печалбите с до 0,2% на годишна база.



Данък върху доходите на физическите лица /ДДФЛ/



При ДДФЛ не се очакват големи изненади, освен ако не се засили рецесията в еврозоната, продължи спадът в индустриалното производство у нас, както ефектите от непредсказуемата тарифна митническа политика на САЩ върху веригите на доставки и географските решения за закриване и откриване на нови производства. Част от тези ефекти могат да променят икономическата картина в България още тази година.



При тези допускания вероятно приходът от ДДФЛ ще се движи в диапазона от 7,3 до 8,3 млрд. лв., т.е е възможно неизпълнение на приходите от 0,7 млрд. лв. до преизпълнение до 0,3 млрд. лв.



Акцизи



Приходите от акцизи е възможно да имат леко неизпълнение, продиктувано от рецесията в икономиката и спада в потреблението на акцизни стоки в диапазона от 0,3-0,4 млрд. лв.



Нарастването на цените на основни стоки и услуги, както и спадът в индустриалното производство, вероятно ще доведе до измерим спад в потреблението, а акцизът обикновено е върху количеството, с едно изключение – тютюневите изделия.



Разходи



При реалистичен вариант на прогнозиране изпълнението на разходната част, според данните на КТ "Подкрепа“, икономията би възлизала на около 2,2 млрд. лв., при допускането, че Правителството ще извърши трансфери към общините на нивото им от 2024 г., предвид бедствията на територията на страната, кризата с водата и др. подобни.



Ако се изпълни заложеното като трансфери към общините и няма преразход за субсидии, то икономията в разходната част би била 4,3 млрд. лв.



(В графиките по-долу инфлацията е показана с натрупване за периода. Данните за разходите за 2025 година са по Закона за бюджета)



Разходи за персонал



През 2024 г. разходите за персонал по отчет са 9,9 млрд. лв. Заложените по Закон за 2025 година разходи за персонал са 12,7 млрд. лв. (увеличение с 28%).



Към 30 юни 2025 година разходите са в размер на 5,9 млрд. лв. или 46,9% от плана.



На база отчета към м. юни и на база историческите данни и дела на тези разходи към БВП (около 5%), при условие че няма извънредни събития, може да се прогнозира изпълнение на разходите в диапазон от 11,9 млрд. лв. (94%) до разчетеното в закона. Възможно е да се осъществи икономия на средства в размер на 0,8 млрд. лв.



Издръжка



Издръжката за 2025 година е заложена в размер на 5,4 млрд. лв. Отчетът към 30 юни 2025 г. е 1,5 млрд.лв., т.е. изпълнението е 27,6% от годишния разчет. Може обосновано да се предположи, че ще има значително неизпълнение на тези разходи. Максималното усвояване е 2,5 пъти, спрямо полугодието на съответната година за последните години, т.е. разходът може да достигне 3,9-4,3 млрд. лв. в края на годината.



За сравнение през 2024 година разходите за издръжка по отчет са 3,7 млрд. лв.



Средно разходите за издръжка са около 2% от БВП. Планираното нарастване на разходите в закона спрямо 2024 година е 46%, което определено има нужда от допълнителни обяснения и не е ясно какво точно е наложило подобно покачване на тези разходи.



Както и да се пресмята очакваното изпълнение, то би следвало разходите да не надвишат 3,9 – 4,3 млрд. лв.(това е нарастване с 16% спрямо предходната година)., т.е. налице е резерв от около 1,1 – 1,5 млрд. лв.



