Щаб за справяне с кризата е обсъдил служебният кабинет със синдикатите, стана ясно след среща в МС с КТ "Подкрепа“ и КНСБ. От "Подкрепа“ са поискали създаване на фонд "Кризи“, захранван от фискалния резерв, а КНСБ – подкрепа за транспортния бранш, таван на надценките на стоките и помощ за бизнеса заради скъпия ток.Близо час продължи срещата на служебната власт с представителите на синдикатите, съобщава БНТ. След нейния край профсъюзите обявиха какво е обсъдено – създаване на специален щаб за овладяване на кризата, в който да влязат представители на НАП, КЗК и КЗП. Съответно те са поискали да има фонд, който да не зависи от това дали държавата е в ситуация на бюджет с удължено действие, и да осигурява средства за покриване на критични ситуации като тази с цените на горивата.От КНСБ призоваха за много по-широка подкрепа за бизнеса, който поема най-голямото натоварване.Любослав Костов от КНСБ: "Мерки, които да гарантират, че хората няма да загубят покупателна способност – това се случва в момента. Предложихме различни решения, например да се субсидира публичният транспорт, така че да не се вдига цената на услугата. Да има таван на надценките, тъй като е видно, че при храните разликата от едро до дребно достига до 90 процента, по начин, който да не засяга българския производител. Да се подпомага и бизнесът заради високите цени на електроенергията. Да се гарантират мерки, които поне да не намаляват покупателната способност. Премиерът обеща да разгледа нашите предложения и тези на бизнеса.“Йоанис Партеонис, вицепрезидент на КТ "Подкрепа“: "Това, което смятат да направят, е да бъде създаден щаб, в който да бъдат включени представители на трите основни контролни институции в страната – КЗК, НАП и КЗП. Предложихме на правителството да бъде създаден специален фонд или друг инструмент, наречен "Кризи“, който да отговаря на последователните кризи през последните 15 години. Финансирането може да стане от фискалния резерв.“Синдикатите призоваха правителството, въпреки служебния му мандат, да започне изработването на редовен бюджет, тъй като няма време и държавата не може да бъде оставена в ситуация на удължена бюджетна рамка.