Синдикатът следи 20 хранителни продукта, както и стойността на горивата.
Само за месец малката потребителска кошница е скочила с 2%.
С подобно темпо ръстът на доходите едва ли ще компенсира повишението на цените, на мнение е той.
Къде има най-голямо повишението при продуктите
"Има стоки и услуги, както например при доматите, при които има 30% ръст. Това е фрапантно като нарастване. Мерките не успяват да овладеят инфлационния натиск. Горивата, торовете - има ръст. Двуцифрените ръстове ще са неминуеми", коментира Мишев.
Представителят на КНСБ отбеляза, че при нито един от продуктите от потребителската кошница няма отчетен спад.
Ефективност на държавните мерки и социална подкрепа
"Правителството се насочи правилно към подкрепа на транспорта. Въпросът е, че мярката с 20-те евро обхваща малък дял от хората и домакинствата. Изпускаме някои от уязвимите групи. Най-уязвимите рядко имат автомобил, ползват градски транспорт. Предложихме да се подпомогнат уязвимите групи", напомни Мишев.
Рискове за икономиката и промяна в потреблението
Според него, ако на ситуацията се погледне глобално, се създават условия за спад на икономически растеж, дори рецесия.
"Търси се продукт, който е заместител, на по-ниска цена", допълни Мишев.
