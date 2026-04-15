Поскъпването не е новина, виждаме го непрекъснато. Това, което виждаме през последния месец, е притеснително, защото два процентни пункта е сериозна стъпка. От началото на годината имаме повече от 5% увеличение, каза Петър Мишев от КНСБ пред Bulgaria ON AIR

Синдикатът следи 20 хранителни продукта, както и стойността на горивата.

Само за месец малката потребителска кошница е скочила с 2%.

С подобно темпо ръстът на доходите едва ли ще компенсира повишението на цените, на мнение е той.

Къде има най-голямо повишението при продуктите

"Има стоки и услуги, както например при доматите, при които има 30% ръст. Това е фрапантно като нарастване. Мерките не успяват да овладеят инфлационния натиск. Горивата, торовете - има ръст. Двуцифрените ръстове ще са неминуеми", коментира Мишев.

Представителят на КНСБ отбеляза, че при нито един от продуктите от потребителската кошница няма отчетен спад.

Ефективност на държавните мерки и социална подкрепа

"Правителството се насочи правилно към подкрепа на транспорта. Въпросът е, че мярката с 20-те евро обхваща малък дял от хората и домакинствата. Изпускаме някои от уязвимите групи. Най-уязвимите рядко имат автомобил, ползват градски транспорт. Предложихме да се подпомогнат уязвимите групи", напомни Мишев.

Рискове за икономиката и промяна в потреблението

Според него, ако на ситуацията се погледне глобално, се създават условия за спад на икономически растеж, дори рецесия.

"Търси се продукт, който е заместител, на по-ниска цена", допълни Мишев.