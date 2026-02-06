Росен Желязков. Така, оптимистично, ново правителство ще има в средата на пролетта. Дотогава обаче как е най-добре да се действа - питаме Пламен Димитров, президент на КНСБ и Васил Велев, от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Вчера от БСП предложиха финансовият план за 2026 година, който е съгласуван и със синдикатите, и с работодателите, отново да влезе в пленарна зала.
"Аз смятам, че това беше един възможен вариант след доста сериозни усилия, които положихме заедно с бизнеса да ревизираме първоначалната рамка, която не беше приемлива за никой. Дали сега това е възможно в тази политическа среда, аз съм по-скоро скептичен, макар че е крещящо нужно“, заяви Пламен Димитров.
"Ако има нещо, от което държавата се нуждае най-вече в момента – то е вече бюджет с ясни параметри. Аз смятам, че час по-скоро трябва да има бюджет, дали по този начин, както се предлага сега, или по друг, но ако вървим към редовно правителство, аз не виждам средата на пролетта възможен бюджет, а най-рано юли месец и то ако има правителство след тези избори“, каза още той.
Васил Велев беше категоричен – "този парламент няма легитимност и това правителство да прави бюджет за тази година“.
По думите му това, че в момента нямаме бюджет "е по-добре от вакханалията, която последните години се случва“.
"Това безразборно взимане на заеми и харчене за потребление, а не за инвестиции, защото това сочи анализът на данните, води до неустойчивост на публичните финанси и до влошаване на стандарта на живот в средносрочен план“, обясни той.
"Ние сме свидетели на такъв сценарий в Гърция и Румъния – от двете страни на България по оста Север – Юг. И много ясно се проектира какво би се случило ако продължаваме да взимаме по 17-18 милиарда лева нов дълг всяка година, който не покрива даже и ръста на БВП“, каза още Велев.
