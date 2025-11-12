Синдикатите са в готовност да отидат на среща на тристранката, докато все още предстои работодателите да формират своя позиция, защото очакват разговори и "нещо, което да промени ситуацията от миналата седмица“.Това стана ясно от думите на Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, и Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа" пред bTV."Ние не просто се видяхме, а обсъдихме проекта на бюджета. Казаха ни, че няма да се променя ДДС-ставката, което е положителна новина за всички. Сега тук има друг риск, който изниква. Една от партиите, които участват във властта, казва, че няма да се вдига ставката“, попита Кацарчев и допълни "започваме да имаме обосновани съмнения какво се случва вътре в коалицията“.Мария Минчева посочи, че не е имало такова общо предложение за вдигане на ДДС-ставката."За нас по-големият проблем са въвежането на изисквания, които съществено ще натоварят компаниите. Извън двата процента осигуровки, извън данък дивиденд, има вътре две изисквания, които са свързани с въвежане на софтуер за управление на продажбите. Има едно изискване и всички превози на стоки с висок фискален риск да се проследяват. И двете условия са изключително трудни, практически неизпълними, особено в сроковете, в които ги дават. В резултат на това фирмите ще трябва да вдигнат цените. И всъщност това са нещата, които нас трябва да ни притесняват. Как тези мерки, свързани с контрол на бизнес, който е светъл, ще доведат до това, че ще се увеличат крайните цени, което ще вдигне инфлацията още повече", коментира тя."КНСБ повдигнаха темата и казаха - пак поради медийните публикации, че има изказване от работодателска организация за повдигане на ДДС. Те казаха, категорично - "червена линия“. Нашата позиция на КТ "Подкрепа“ е същата. Ако се качи с 2% ДДС, това означава още инфлация, още обедняване, тъй като засяга абсолютно всеки“, отбеляза Атанас Кацарчев."Ако се върнем към бюджета, нашите претестения къде са - има 5% заложен ръст на работните заплати, 0,8% - допълнителна осигурителна тежест върху тази работна заплата. Съответно имаме около 1,5% до 2%, зависи от администрацията - покачването на минималната работна заплата от 1077 на 1213. И ще се окажа накрая, че ефективно имаме 2,5% - с много голям зор покачване, на заплатите при 5% и над 5 отчетена на инфлация“, коментира още той.