ЗАРЕЖДАНЕ...
Синдикати алармират: Фирмите ще трябва да вдигнат цените
©
Това стана ясно от думите на Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, и Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа" пред bTV.
"Ние не просто се видяхме, а обсъдихме проекта на бюджета. Казаха ни, че няма да се променя ДДС-ставката, което е положителна новина за всички. Сега тук има друг риск, който изниква. Една от партиите, които участват във властта, казва, че няма да се вдига ставката“, попита Кацарчев и допълни "започваме да имаме обосновани съмнения какво се случва вътре в коалицията“.
Мария Минчева посочи, че не е имало такова общо предложение за вдигане на ДДС-ставката.
"За нас по-големият проблем са въвежането на изисквания, които съществено ще натоварят компаниите. Извън двата процента осигуровки, извън данък дивиденд, има вътре две изисквания, които са свързани с въвежане на софтуер за управление на продажбите. Има едно изискване и всички превози на стоки с висок фискален риск да се проследяват. И двете условия са изключително трудни, практически неизпълними, особено в сроковете, в които ги дават. В резултат на това фирмите ще трябва да вдигнат цените. И всъщност това са нещата, които нас трябва да ни притесняват. Как тези мерки, свързани с контрол на бизнес, който е светъл, ще доведат до това, че ще се увеличат крайните цени, което ще вдигне инфлацията още повече", коментира тя.
"КНСБ повдигнаха темата и казаха - пак поради медийните публикации, че има изказване от работодателска организация за повдигане на ДДС. Те казаха, категорично - "червена линия“. Нашата позиция на КТ "Подкрепа“ е същата. Ако се качи с 2% ДДС, това означава още инфлация, още обедняване, тъй като засяга абсолютно всеки“, отбеляза Атанас Кацарчев.
"Ако се върнем към бюджета, нашите претестения къде са - има 5% заложен ръст на работните заплати, 0,8% - допълнителна осигурителна тежест върху тази работна заплата. Съответно имаме около 1,5% до 2%, зависи от администрацията - покачването на минималната работна заплата от 1077 на 1213. И ще се окажа накрая, че ефективно имаме 2,5% - с много голям зор покачване, на заплатите при 5% и над 5 отчетена на инфлация“, коментира още той.
Още по темата
/
Засяга България: Европейският съд със становище за автоматичното индексиране на минималната заплата
11.11
Лидия Шулева: Необоснованото увеличение на заплатите в държавния сектор е проблем, надвишава реалните нива на инфлация
11.11
Съюзът за стопанска инициатива за Бюджет 2026: Мерките, заложени за повишаването на приходите са вредни
11.11
Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а за мен – по 1700 лева на човек
11.11
Проф. Милена Стефанова: Това не е най-добрият бюджет, но е възможно да се окаже единственият възможен при тази политическа конфигурация
10.11
ДСБ за Бюджет 2026: При ръст на заплатите в бюджетната сфера, държавата натиска частния сектор да прави същото
10.11
Още от категорията
/
Животновъдите категорични: Недопустимо е държавата да позволява нацията да се трови с фалшиво сирене
11.11
Пазарът на труда: Разликата между София и Пловдив в обявите за търсене на работа е 39% към само 9%
10.11
Александър Ненков: Фонд мениджър на финансови инструменти управлява внушителния ресурс от 1 милиард евро
10.11
Томислав Дончев: България трябва да е сред доставчиците на услуги, базирани на ИИ, а не сред ползвателите
10.11
Предупреждение: Изискванията към малкия бизнес за въвеждане на еврото ще го пометат като лавина
10.11
Магистър-фармацевтите готови за протест: От 1 януари има опасност просто да не можем да обслужим пациентите
10.11
Предприемачите с писмо до Теменужка Петкова: Категорично се противопоставяме на увеличението на данъка върху дивидентите
08.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.