Синдикат "Защита" дава директора на Спешното в Благоевград на прокуратурата
Автор: ИА Фокус 15:44Коментари (0)89
© Blagoevgrad24.bg
Синдикат "Защита" дава директорите на психиатричната болница в Ловеч и Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград на прокуратурата. Това съобщиха синдикалистите с публикация в страницата си във Фейсбук. 

От организацията посочват, че директорът на психиатричната болница в Ловеч д-р Людмил Тумбев упражнява "системен тормоз над работещите в лечебното заведение". Те съобщават още, че мандатът на директора е изтекъл отдавна.  

Сингналът срещу директора на ЦСМП-Благоевград д-р Красимир Михайлов е за това, че според синдикатите подменя страните по Колективния трудов договор. 

"Позволява си и едностранно да подменя трудовите договори на шофьори и парамедици, като имаме и върнат отговор от Инспекция по труда, че това е нарушение на трудовото законодателство. Позволява си също да изпраща документи с невярно съдържание към Инспекция по труда, която с удоволствие му ги регистрира", пишат те в своята публикация

От синдикат "Защита" са подали информацията и към министъра на здравеопаването Силви Кирилов, министър-председателя Росен Желязков, Комисията по здравеопазване в парламента, АДФИ.

"От всички тях - пълна тишина", пише в позицията. 

Те дават заявка да предоставят повече информация по случаите през следващата седмица. В позицията си отправят предупреждение, че ще подадат сигнал и срещи здравния министър, ако той не предприеме съответните мерки.






