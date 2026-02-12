ЗАРЕЖДАНЕ...
Синдикат "Образование" предлага облекчен материал и повече практика в училищата
©
В началото на годината учителите са получили 5% увеличение на възнагражденията - мярка, която според синдиката е компенсирала инфлацията."Сега очакваме да имаме правителство и редовен държавен бюджет, в който да поискаме поне 15% увеличение на учителските и директорските заплати“, заяви Петров.
От синдикат "Образование“ настояват и за обществен дебат относно ограничаването на социалните мрежи за деца по примера на други европейски държави. "В Европа и по света вече има реални забрани за използването на изкуствен интелект в определени рамки, както и ограничения върху социалните мрежи, които би трябвало да бъдат забранени до 18 години“, коментира Петров пред NOVA.
Според него управлението стартира дебати, но не стига до реални решения, като даде пример с дискусията за мобилните телефони в училище, която по думите му е показала трудностите при налагането на ясни правила в образователната система.
Още от категорията
/
Росен Желязков: Цената на живота в Европа в момента е висока, защото тя загуби своята конкурентоспособност
18:27
Слави Трифонов: В България се е зародило нещо, за което ние сме чели само по книгите - секта, която използва сексуално малки деца
18:04
Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари
17:08
Надежда Рангелова за Националната детска болница: Комуникацията с Министерството на здравеопазването е катастрофална
14:40
Налични са свидетелски показания за сексуални контакти с непълнолетни и малолетни по случая в Петрохан
11:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.