Размахването на пръст от МОН към българските учители и директори, че училището ще се деполитизира и на учителите ще бъде забранено да се занимават с партийни дейности, е поредната обида към българските учители. Така започва разпространената до медиите позиция на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".Защото българските учители не се занимават с политически интриги. И то от векове! Защото нямат време за това! Защото българските учители, макар и да притежават най-голямата експертиза в изграждането на образователни политики, не са участници в партийни войни. Защото българският парламент би бил много по-богат с мъдростта на учителите. Но либералното общество не иска учители. То иска анархисти, които обещават на границата на невъзможното и отвъд нея.Някои НПО-та, които се опитват да се позиционират като национални модератори с безкрайно спорна експертиза, са част от тези либерални течения, очерняйки трудната мисия на учителя и сочейки го като единствен проблем за фиктивните и неработещи образователни политики, за невъзпитаните ученици и за лошите образователни резултати.Учителската професия трябва да бъде с безспорен обществен рейтинг. Професия, в която влизат много млади хора, а мъжете също намират своето място в класната стая. Но реалността е тревожна.В България има много млади хора и хора на средна възраст с висше педагогическо образование. Проблемът е, че твърде често те не остават дълго в училище. Младите учители и учителите в активна възраст избират образователната система най-вече заради призванието да бъдат учители, а не заради "високата“ заплата. Това, което ги отблъсква, са трудните партньорства с институции и родители, както и бруталното професионално прегаряне.Защото МОН се отнася бюрократично към всички предложения на учители, директори и учителски организации. Многобройните предложения на учителските синдикати за нови политики и промяна на старите, базирани на професионална експертиза, чакат с години.А само една жалба от родител веднага сезира администрацията на МОН и РУО и вече учителят е ВИНОВЕН до доказване на противното.Учителите и директорите често се унижават от държавни и регионални експерти, които упорито се стараят да угодят на либералното общество. А "либералите“ искат от учителите високи оценки, липса на натоварване и принизяване на авторитетите.Една малка, но хиперактивна част от българското общество иска образование без възпитание, ценности и добродетели. Иска образование, мутирало в "социална грижа с аниматорски привкус“.Учителската професия е професия на бъдещето. Затова училището и детската градина трябва да се превърнат в истинско "място за учители“ – място на уважение, подкрепа и професионално развитие.Само ако променим естетиката на възпитанието, ще можем да постигнем качеството на образованието.Но днес новината е, че огромна част от българските училища се борят вече не за млади учители, а за всички учители. И за учители-мъже.За учителите, които са уморени, учителите, които са изхабени, учителите, които са обезверени, и учителите, които ЗПУО удобно превърна в специалисти.Що се отнася до предложенията за отнемане на лиценза на ЧУ "Космос“ заради много неизвинени отсъствия на един ученик – това е нереално и безсмислено.Ако МОН отнемаше лиценза на училища с повече отсъствия на ученици, то трябваше да закрие 25% от училищата в България, най-вече тези с ромско присъствие.