Симеон Караколев прогнозира: Цена на агнешкото от 14-16 евро
Само през миналата година в България са били ефтаназирани около 25 хил. животни, което е довело до това, че 20 хил. семейства няма да могат да сложат агнешко на трапезата си, допълни Симеон Караколев.
Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация: "Тези 25 хиляди животни няма да бъдат компенсирани от производство, ще бъдат компенсирани от внос. И това е резултата за мен от погрешното действие на държавата. И всъщност коректно казаното е, може да не сложат българско агнишко на масата, може да сложат внос, но ако имат средствата да си го позволят."
Ще наблюдаваме новозеландско, вероятно, дълбоко замразено и после размразено месо, обясни Караколев. Освен от Нова Зеландия, ще имаме, вероятно, месо от Македония и месо от Румъния, допълни той.
Според Симеон Караколев в България остава проблемът с прекалено големия брой регулации, с които се сблъскват фермерите, както и големия брой организации в сектора.
Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация: "Ако имаше закон, който както в останалите дръжави, който този закон казва, ти, за да се наредиш на тази маса, трябва да представляваш примерно минимум 25% от съответните фермерите в съответния сектор. И тогава ти можеш да седнеш на тази маса и да участваш в националните политики."
