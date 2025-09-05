Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Силви Кирилов за хронологията на инцидента, в който дете загина в Несебър: Не са прекъсвани реанимационните дейности до пристигането на втората линейка
Автор: Илиана Пенова 12:15Коментари (0)86
©
Не са прекъсвани реанимационните дейности до пристигането на втората линейка. Това заяви министър Силви Кирилов в свои писмен отговор на въпрос на депутата Явор Божанков свързан с действията на спешна помощ и точната хронология при инцидента в Несебър на 18 август, в който загина дете след падане от парашут, теглен от лодка.

Ето как представя хронологията на събитята министър Кирилов: 

Сигналът за произшествието е получен около 13:09 ч., като първоначално при прослушване на разговорите, проведени с диспечер в районната координационна централа, се подават данни, че "на капитан на кораб" му е прилошало и е паднал във водата, посочва министър Кирилов.

След това се обаждат други свидетели, които дават по-конкретни и по-точни данни за инцидента. По това време най-близкият свободен екип е долекарски, който се състои от фелдшер и шофьор, и се намира на бензиностанция в Ахелой за зареждане с гориво след като предходно е изпълнявал мисия с последващ транспорт до болница в Бургас. Екипът приема случая и се насочва към инцидента, независимо от затрудненията при придвижване, свързани с трудното преодоляване на струпването на автомобили, образуващи задръствания в района на Ахелой и по маршрута към Несебър.

На мястото на инцидента екипът на спешна медицинска помощ пристига в 13:27 ч., където заварва медицински екип от спасителния пост да изпълнява реанимационни мероприятия. Пациентът вече е имал венозен път, подаван е кислород на маска и са били поставени електроди за следене на сърдечна дейност на монитор. Фелдшерът от Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас се включва активно в реанимационните действия, като решава да поиска и допълнителна подкрепа от втори екип с допълнителна лекарска компетентност, тъй като се касае за тежък травматичен инцидент с дете. До пристигането на втория екип реанимационните мероприятия не са прекъсвани.

Реанимационен екип от лекар, медицинска сестра и шофьор е изпратен в 13:37 ч. По време на пътуването към подадения адрес линейката попада в задръстване и интензивен пътен трафик заради катастрофа, което на практика силно забавя придвижването. Втората линейка пристига на мястото на инцидента е 14:14 ч.



Всички линейки на ЦСМП са оборудвани с необходимата апаратура, медицински консумативи и медикаменти за оказване на спешни реанимационни мероприятия. Отговорност на директора на ЦСМП е да поддържа в изправност медицинската апаратура и да следи за наличността и годността на медикаментите и медицинските изделия. Изправността на линейките се проверява преди започване на работната смяна от механик, като това се верифицира с подпис в пътния лист. Изправността на медицинската апаратура се проверява ежедневно от ръководителите на екипите при застъпване на дежурство и периодично от комисия при проверка на съответния филиал.

Още по темата: общо новини по темата: 36
31.08.2025 »
30.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
09:50 / 04.09.2025
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:03 / 04.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
11:29 / 03.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
13:10 / 03.09.2025
Актуални теми
Дете загина след падане от парашут в Несебър
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Пожари в Благоевградско
План за възстановяване и устойчивост на България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: