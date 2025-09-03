Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
Автор: Петър Дучев 13:10Коментари (0)107
© Булфото
В готовност сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година. Това обяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов след редовното заседание на правителството, предаде репортер на "Фокус".

По думите му вече не е необходимо вече родителите да носят здравните профилактични карти на децата си, нито да предоставят т. нар. контактни бележки. "Цялата информация е налична в НЗИС", посочи Кирилов.

Министърът на електронното управление Валентин Мундров коментира, че са успели да изпълнят ангажимента си към родители, учители и лекари. "Надявам се тази дигитална трансформация повече да присъства в нашия живот. Призовавам всички родители да инсталират приложението еЗдраве и чрез него да следят освен своя и здравния статус на техните деца", призова Мундров.

"Всички деца, които са преминали профилактични прегледи след 1 януари 2025 г., няма да е необходимо сега да предоставят медицински бележки. Тази информация ще бъде получавана електронно. Самата здравна карта не означава, че отпада изискването за профилактични прегледи – ако те не са направени вече, трябва да бъдат извършени до края на този месец. Здравно-профилактичните карти включват данни за ръст, тегло, алергии и заболявания. Достъпът до тях ще бъде ограничен", поясни министърът на образованието Красимир Вълчев.

Повече подробности от тримата министри във видеото.


Още по темата: общо новини по темата: 287
27.08.2025 »
25.08.2025 »
19.08.2025 »
10.12.2024 »
01.10.2024 »
30.09.2024 »
предишна страница [ 1/48 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
20:54 / 01.09.2025
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
09:54 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
14:59 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
18-годишно момиче загина при катастрофа в Кюстендилско
51-ото Народно събрание
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: