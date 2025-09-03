© Булфото В готовност сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година. Това обяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов след редовното заседание на правителството, предаде репортер на "Фокус".



По думите му вече не е необходимо вече родителите да носят здравните профилактични карти на децата си, нито да предоставят т. нар. контактни бележки. "Цялата информация е налична в НЗИС", посочи Кирилов.



Министърът на електронното управление Валентин Мундров коментира, че са успели да изпълнят ангажимента си към родители, учители и лекари. "Надявам се тази дигитална трансформация повече да присъства в нашия живот. Призовавам всички родители да инсталират приложението еЗдраве и чрез него да следят освен своя и здравния статус на техните деца", призова Мундров.



"Всички деца, които са преминали профилактични прегледи след 1 януари 2025 г., няма да е необходимо сега да предоставят медицински бележки. Тази информация ще бъде получавана електронно. Самата здравна карта не означава, че отпада изискването за профилактични прегледи – ако те не са направени вече, трябва да бъдат извършени до края на този месец. Здравно-профилактичните карти включват данни за ръст, тегло, алергии и заболявания. Достъпът до тях ще бъде ограничен", поясни министърът на образованието Красимир Вълчев.



